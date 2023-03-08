Türk Telekom EuroCup'ta liderliğe oynuyor

EuroCup B Grubu’nun 15. haftasında Türk Telekom, evinde karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Promitheas’ı 85-75 mağlup etti. Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, liderlik yolunda avantaj elde etti.

Gruptan çıkmayı garantileyen Türk Telekom, EuroCup B Grubu 15. hafta maçında Yunanistan ekibi Promitheas ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin yedinci dakikasında 17-4’lük üstünlük yakalayan Türk Telekom, ilk çeyreği 25-17 önde bitirdi. İkinci çeyreğe Tony Taylor’ın üçlüğüyle moralli başlayan Türk Telekom, 13. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı. Sestina’nın etkili oynadığı bölümde hücum fırsatlarını iyi değerlendiren Türk Telekom, soyunma odasına 50-38 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Kulboka’nın sayılarına engel olamayan Türk Telekom, oyun ritminden düşünce konuk ekip farkı kapadı. Promitheas 32. dakikada 56-56 eşitliği sağlarken, son bölüme 60-58 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi.

Final çeyreğinde sahneye çıkan Tony Taylor ve Axel Boutielle, farkın yeniden açılmasını sağlarken, Türk Telekom parkeden 85-75 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Türk Telekom B Grubu’ndaki 11. galibiyetini alırken, liderlik için önemli bir avantaj elde etti. Türk Telekom’da, Axel Boutielle 21 sayı, 7 ribaund, Jerian Grant 19 sayı, Nathan Sestina 18 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyette pay sahibi oldu.