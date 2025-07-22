Türk Telekom mobil uygulaması yenilendi

Türk Telekom mobil müşterileri widget özelliği sayesinde uygulamayı açmadan; kalan internet, dakika ve SMS hakları ile TL bakiyesi ve fatura tutarı gibi temel bilgilere ana ekrandan ulaşabiliyor. Ayrıca evde internet müşterileri uygulama üzerinden internet ve Tivibu bağlantısı ile ilgili detaylı bilgi alarak, çözüm sağlanabilecek aksiyonlar için yönlendiriliyor. Yeni eklenen ‘Cihazlarım ve Kablosuz Ağ Analizi’ menüsü ile modemi destekleyen kullanıcılar modeme bağlı tüm cihazların bağlantı durumunu inceleyebiliyor.

Türk Telekom, 95 milyon indirilme sayısına ulaşan mobil uygulamasını yeniledi. Yenilenen özelliklerle Türk Telekom müşterileri mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu aboneliklerine ilişkin işlemlerini yapabiliyorlar.

Uygulamanın özellikleri hakkında şu bilgiler verildi:

Widget ile ana ekrandan kontrol kolaylığı

Uygulamada yenilenen widget ile Türk Telekom mobil hat sahipleri uygulamayı açmadan; kalan internet, dakika ve SMS hakları ile TL bakiyesi ve fatura tutarı gibi temel bilgilere doğrudan cihazın ana ekranı üzerinden ulaşabiliyor. Uygulamaya yeni tasarımı ile yeniden entegre edilen widget özelliği sayesinde hızlı kısayollar ile uygulama kullanımı pratikleşiyor.

Ev interneti kontrolü

Evde internet müşterileri, uygulama aracılığıyla internet ve Tivibu bağlantısına dair detaylara ilişkin anlık bilgi edinebiliyor ve sorunun çözümüne yönelik adımlar konusunda yönlendirme alabiliyor. Yeni eklenen ‘Cihazlarım ve Kablosuz Ağ Analizi’ menüsü sayesinde ise, uyumlu modem kullananlar, ağa bağlı tüm cihazların bağlantı durumunu detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Ayrıca modeme bağlı cihazlarının sinyal gücünü izleyebiliyor, her birinin bağlantı süresini görüntüleyebiliyor, kullandıkları kanal bilgilerine ulaşabiliyor ve hız testi yaparak mevcut internet aboneliğinin performansını ölçebiliyor.

Uygulama ile işlemler daha pratik

Türk Telekom mobil ve evde internet aboneleri, uygulama üzerinden taahhüt, tarife ve paket bilgilerini görüntüleyip kalan kullanımlarını takip edebiliyor. Kullanıcılar ihtiyaç halinde taahhüt yenileyebiliyor, ek paket alabiliyor ya da tarifelerini değiştirebiliyor. Faturasız hat sahipleri ise kredi kartı kaydıyla işlemlerini hızlandırırken, talimatlı paketlerle hem avantajlı fiyatlardan yararlanıyor hem de ilk kez talimat verenler hediye internet kazanıyor. Uygulama üzerinden yurt dışı ve çağrı ayarlarıyla birlikte TL transferi gibi işlemler de yapılabiliyor.

Uygulama ile kullanıcılar akıllı cihaz ve çeşitli cihaz aksesuar satın alımlarını eMağaza platformu üzerinde hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. EMağaza üzerinden Türk Telekom mobil ve diğer operatör müşterileri alışveriş yapabiliyor. Çeşitli akıllı cihazlar ve cihaz aksesuarları eMağaza platformunda peşin ve taksitli gibi farklı ödeme seçenekleriyle müşterilere sunuluyor. Müşteriler eMağaza’yı takipte kalarak sunulan imkan ve kampanyalardan yararlanabiliyor.