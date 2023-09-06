Türk Telekom Prime kahve festivalinde ayrıcalıklar sunacak

Türk Telekom Prime, bu yıl da İstanbul Coffee Festival’de birbirinden özel sanatçıları ICF Türk Telekom Prime sahnesinde boyunca katılımcılarla buluşturacak.

Türk Telekom’un ayrıcalıklar sunan markası Türk Telekom Prime, bu yıl da İstanbul Coffee Festival’de birbirinden özel sanatçıları festival sahnesinde dört gün boyunca katılımcılarla buluşturacak. 14-17 Eylül tarihleri arasında yeni mekânı Tersane İstanbul’da düzenlenecek festival, ICF Türk Telekom Prime sahnesi ile renklenecek.

Türk Telekom Prime’lılara özel ayrıcalıklar

Türk Telekom Prime, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 indirimli bilet satış ve özel kapıdan giriş ayrıcalığı sunuyor. Festivalin tadını çıkaran kahveseverleri festival alanlarında kurulacak Türk Telekom Prime Lounge alanında sürpriz hediyeler, ikramlar ve ödüllü yarışmalarla keyifli vakit geçirecekleri bir deneyim bekliyor.

Tanınmış markalar, kahve çekirdekleri, atölyeler

ICF Türk Telekom Prime sahnesinde dört gün boyunca birbirinden özel sanatçıların sahne alacağı, İstanbul Coffee Festival’de bu sene de birçok etkinlik katılımcılarını bekliyor. Farklı damak tatlarına uygun kahve alternatiflerinin bulunduğu deneyim alanları, İstanbul’un ünlü kahve markalarından üçüncü nesil kahvecilere kadar birbirinden farklı üreticilerin stantları, workshoplar, atölyeler ve daha birçok eşsiz deneyim fırsatları 14 Eylül’de Tersane İstanbul’da başlıyor.