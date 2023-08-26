Türk Telekom'un 'Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek' temalı Faaliyet Raporu'na 3 ödül

Türk Telekom’un ‘Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek’ temalı 2022 Faaliyet Raporu, dünyanın en itibarlı rapor derecelendirme ödüllerinden ARC Awards’tan, telekomünikasyon sektöründe 3 farklı kategoride ödül aldı.

Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom’un ‘Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek’ temalı 2022 Faaliyet Raporu, alanında dünyanın en büyük uluslararası ödül yarışmalarından olan ARC Awards’ta onur ödüllerinin sahibi oldu.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, değer üreten anlayışımız ile pek çok alanda olduğu gibi finans alanında da öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük etme vizyonu ile çalışmalarımızı sürdürürken, bu kapsamda hem şirketimizi hem ülkemizi uluslararası arenaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Bir kurumun faaliyet raporunun paydaşlarıyla iletişim düzeyini yansıtan en önemli unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Türk Telekom olarak faaliyet raporlarımız, yatırımcı ve paydaşlarımızla aramızdaki iletişim dilinin en somut göstergesi. Bu nedenle, faaliyet raporlarının değerlendirildiği, alanındaki en prestijli programlardan biri kabul edilen ARC Awards’ta ödül almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dijital dönüşümü yansıtan teknolojik çizgiler yer alıyor

Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılına ait ‘Dijital Türkiye: Yeni Bir Gelecek’ temalı Faaliyet Raporu, ‘Kapak Fotoğrafı/Tasarımı’ ve ‘Baskı & Üretim’ kategorilerinde onur ödülüne layık görülürken, ‘İç Tasarım’ kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu. Dijitalleşme çalışmalarını yansıtan tema sayfalarının yanı sıra, şirket hedeflerine yönelik önemli öngörülerin sunulduğu Rapor, Türk Telekom’un çevik yapısıyla, bugünün ve geleceğin lider dijital şirketlerinden biri olma özelliğini vurguluyor.