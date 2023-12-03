Türk Telekom'un 'Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' AKM'de açıldı

Türk Telekom’un, görme engelliler için sesli içerik hizmeti sunan “Telefon Kütüphanesi” uygulamasının “Tablolar Konuşuyor” bölümüne eklediği Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi’nden oluşan dijital resim sergisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde AKM’de açıldı.

Türk Telekom’un görme engellilere yönelik sesli içerik hizmeti Telefon Kütüphanesi uygulamasının içinde yer alan ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümündeki resimler, yeni bir koleksiyon ve farklı bir konseptle tasarlandı. Bu kapsamda uygulamada da yer alan; “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu’ndan 20 eser, 3-24 Aralık tarihlerinde AKM’de sergilenecek

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Ülkemizin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimimizi kültür-sanata aktardığımız ve ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde; Sesli Adımlar uygulamamız ile görme ve işitme engelli ziyaretçilere erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Bugün de görme engellilerin sesli kitaplara ulaşabildiği, ayrıca içerisinde ilaç barkodu okuma, para tanıma gibi uygulamaları da yer alan Telefon Kütüphanesi projemizin ‘Tablolar Konuşuyor’ bölümündeki resimlere Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçkin eserleri ekledik. “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”ni AKM’de başta görme engelliler olmak üzere tüm sanatseverlerin ziyaretine açtık. Katılımcılar, sergideki resimlerin, sesli betimlemelerine ve tablo yorumlarına erişebilecekler. Ayrıca, duyulara hitap eden efektlere sahip eserler ile de farklı bir sergi deneyimi yaşayacaklar. Farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projelerimizle engelli bireylerin toplumsal hayata daha eşit ve daha aktif olarak katılmasını desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.

2021’de Emine Erdoğan’ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılan, Telefon Kütüphanesi uygulamasındaki sesli betimlemeli dünyaca ünlü tablolardan oluşan dijital sergiye; başta görme engelliler olmak üzere farklı şehirlerden ziyaretçiler yoğun ilgi göstermişti. Görme engellileri yeni tablolarla buluşturmaya devam eden Türk Telekom, bu yıl da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi- Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi”ni AKM’de sanatseverlerin beğenisine sundu. Milli Saraylar Resim Müzesi’nden seçilen 20 eserin yer aldığı sergide, Osman Hamdi Bey’den Halil Paşa’ya; Fausto Zonaro’dan Ayvazovski’ye yerli ve yabancı ressamların yapıtları bulunuyor. Sergi, 3-24 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon’da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.