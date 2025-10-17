Türk Telekom'un yerli çözümü SEBA'ya uluslararası ödül

Türk Telekom’un, grup şirketi Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia ile birlikte hayata geçirdiği SEBA (SDN Enabled Broadband Access/Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü) telekomünikasyon sektörünün en prestijli ödüllerinden NetworkX Awards’ta ödüle layık görüldü. Türk mühendislerinin eseri olan SEBA projesi, "Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation" (Multi Gigabit Fiber Erişimde Üstün İnovasyon) kategorisinde birincilik kazandı.

Türk Telekom, Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke olma hedefi doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve küresel pazarda fark oluşturan ürünler sunmaya devam ediyor. Türk Telekom’un, grup şirketi Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia ile birlikte hayata geçirdiği SEBA projesi (SDN Enabled Broadband Access/Yazılım Tabanlı Genişbant Erişim Çözümü) NetworkX Awards’ta ödül aldı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen SEBA, "Outstanding Multi-Gigabit Fibre Access Innovation" (Multi Gigabit Fiber Erişimde Üstün İnovasyon) kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ederken, yerli ve milli teknoloji ekosisteminin kurucusu ve taşıyıcısı olma görevimizi de sürdürüyoruz. 5G’ye hazırlık sürecinde en önemli hedeflerimizin başında stratejik yatırımlar ve yerlilik ana odak noktalarımızı oluşturuyordu. Bugün geldiğimiz noktada fiber ağımız ve fiberle bağlı LTE baz istasyonlarımız ile 5G ve yenilikçi teknolojilerin temel taşı olan bileşenlerde güçlü bir konuma sahibiz. Yoğun Ar-Ge çalışmalarımız ve zengin saha deneyimlerimiz ile uzun yıllardır, 5G ve ötesi teknolojilere hem kendimizi hem de ülkemizi hazırlıyoruz. 5G alanında 70’in üzerinde uluslararası patentimiz var. RIC, SEBA ve uydu bağımsız 5G senkronizasyon çözümümüz gibi yerli ürünlerimizi küresel pazarla buluşturuyoruz. Türk mühendislerin geliştirdiği ve Avrupa’ya ihraç ettiğimiz SEBA ürünümüz, sabit internet alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü. Türkiye’nin teknoloji alanında yerli ürün geliştirme ve ihraç etme vizyonuna öncülük ettiğimizin önemli bir göstergesi olan bu ödül aynı zamanda Türk mühendislerinin önemli bir başarısı. SEBA’nın geliştirilmesine önemli rol oynayan grup şirketimiz Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia’ya takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Telekom olarak yerli teknoloji ekosistemini desteklemeyi ve Türkiye’nin yenilikçi teknolojileri sadece kullanan değil aynı zamanda geliştiren ve etrafına kullandıran bir güç olma hedefine liderlik etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Grup şirketi Argela ve ABD’deki iştiraki Netsia ile birlikte Türk mühendisleri tarafından geliştirilen SEBA ve BBF tabanlı Netsia BB Suite, yazılım tabanlı bulut bilişim teknolojileri ile telekom operatörlerinin sanal sunucuları üzerinde çalışarak, donanım altyapı maliyetini azaltıp kaynak tasarrufu sağlıyor. Türk Telekom çözümü, ilk ihracatını Avrupa’nın önde gelen bir operatörüne yaparak dünyaya açılırken, ulaştığı hane sayısı her geçen gün artıyor.

Dünya telekomünikasyon sektörünün önemli etkinliklerinden biri olan NetworkX, fiber, 5G, bulut ağları ve genişbant inovasyonları gibi kritik telekom alanlarına odaklanırken, sektörün en iyi başarılarını ve teknolojik atılımlarını ödüllendiriyor ve sektörün üstün inovasyon çözümlerine dikkat çekiyor.