Türk Telekom ve Ericsson'dan 6G Araştırma çalışmaları konusunda iş birliği

Türk Telekom ve Ericsson, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın katılımıyla İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı. Türk Telekom, imzalanan sözleşme ile 6G projeleri geliştirecek. Her iki şirket, 6G ekosistemini ve uygulama alanları konusunda stratejik iş birliği yaparak, yürüttükleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenecek.

Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson ile 6G projeleri için önemli bir iş birliğine imza attı. İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne katılan iki şirket 6G konusunda projeler geliştirmek üzere İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı.

Türk Telekom ve Ericsson bu kapsamda 6G konusundaki stratejik alanlarda güçlerini birleştirirken Ericsson’un 16 küresel araştırma merkezinden biri olan ve Orta Doğu ve Afrika Pazar Bölgesi’ndeki (MMEA) tek merkez olan İstanbul’daki araştırma tesisi, iki şirketin Türkiye ve uluslararası alanlarda birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili şöyle konuştu: “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında iş birliklerimiz sürerken, şimdi de 6G alanındaki çalışmalarımıza, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi dahil ettik. Bu çalışmalarda Ericsson Research ile birlikte yol almak ve bu önemli alanı birlikte keşfetmek bizim için çok değerli. Bu iş birliği ile ülkemizin dijital dönüşümüne ivme kazandırmayı ve küresel alanda 6G’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi, teknoloji alanında tüketen değil üreten ve ürettiği yüksek teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “6G teknolojisinin keşfedilmesiyle AR-GE çalışmalarına katkıda bulunma ve hız kazandırma konusundaki uzmanlığımızı birleştirmek üzere Türk Telekom ile iyi niyet sözleşmesi imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. 6G’nin yaşam ve etkileşim şeklimizi değiştirmesi beklerken, bu teknolojinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak iş birliğimizin şart olduğuna inanıyoruz. Bu iyi niyet sözleşmesinin daha fazla yenilik ve ilerleme için bir mihenk taşı olacağından eminiz.”