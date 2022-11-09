Türk Telekom yılın ilk 9 ayı güçlü büyüdü yatırım hedefini 14 milyar TL'ye yükseltti

Türk Telekom, 2022’nin ilk 9 ayında konsolide bazda 32 milyar 755 milyon TL gelir elde etti. 2022’nin ilk 9 ayında Türk Telekom’un net kârı 3 milyar 124 milyon lira olurken toplam abone sayısı da 52,8 milyona ulaştı.

Türk Telekom Grubu, finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2022’nin ilk 9 ayında dikkat çekici bir performansa imza atan Türk Telekom, önceki yılın ilk 9 ayına göre konsolide bazda yüzde 34,2’lik bir artışla 32 milyar 755 milyon liralık gelir elde etti. 52,8 milyona yükselen abonesiyle 2022’nin ilk 9 aylık döneminde toplam 3 milyar 124 milyon liralık net kâra imza atan Türk Telekom’un FAVÖK’ü ise (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) 9 ayda 13 milyar 554 milyon lira oldu. Fiber ağ uzunluğunu 30 Eylül 2022 itibariyle 389 bin km’ye yükselten Türk Telekom’un fiber abone sayısı aynı dönemde 11,2 milyona ulaştı.

Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı bir önceki yıla göre yüzde 62,3’ten yüzde 75,6’ya yükseldi. Şirketin fiber hane kapsaması ise 2022’nin 3. çeyrek sonunda 31,1 milyonu buldu. Güçlü büyüme rakamlarına imza atan şirket, istikrarlı performansıyla 2022 öngörüsünü bir kez daha yukarı yönlü revize etti. Türk Telekom, yıl sonu itibariyle konsolide gelirlerinde yıllık artışın yüzde 37’ye, FAVÖK’ün 19 milyar TL’ye, yatırım harcamalarının da 14 milyar TL’ye ulaşmasını hedefliyor.

“Gözle görülür büyüme”

Türk Telekom’un Wi-Fi bağlantı noktaları, ‘robotcafe’ deneyimi, Türk Telekom Lounge alanıyla ziyaretçilerine özel imkanlar sunduğu ve ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen basın toplantısından konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Haziran’dan Eylül’e kadar hem iç hem de dış turizm oldukça hareketli geçti. Bu durumla desteklenen tüketici algısı bazı açılardan ikinci çeyreğe göre daha olumlu bir seyir izledi. Bunun yanı sıra olumlu sonuçlarını görmeye başladığımız aksiyonlarımızla birlikte, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında gözle görülür bir iyileşme kaydettik. Bize güvenen müşterilerimiz, yüksek kaliteli insan kaynağımız ve üstün teknolojimiz, hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz en zengin kaynaklarımızdır. Bu yılın ilk 9 ayındaki başarılı performansımız sonrası yıl sonu öngörümüzü de bir kez daha yukarı yönlü revize ettik. Yılın ilk 9 ayı itibariyle 7 milyar 83 milyon TL’lik yatırım yapmış durumdayız. Türk Telekom abone sayısı yılın üçüncü çeyreğinde, daha büyük katkı mobilden gelmek üzere, hem sabit genişbant hem de mobildeki sağlıklı abone kazanımları üzerine toplamda 609 bin net abone artışı ile 52,8 milyona ulaştı. Son on iki ayda net abone kazanımı 1,4 milyon oldu. Gelir büyümesindeki çeyreksel artış eğilimi, fiyat revizyonlarının birikimli etkisi ve mevcut müşteri bazında süregelen sözleşme yenileme faaliyetlerinin tesiriyle üçüncü çeyrekte de devam etti. Yılın geri kalanında da güçlü bir gelir trendi bekliyoruz.”

Fiber hızında performans

Yeni teknolojilerin temeli olan fiber konusunda Türkiye’nin lokomotifi olduklarının altını çizen Ümit Önal, ”Fiber ağımızı sürekli büyüterek gücümüzü artırıyoruz. Abonelerimizin yüzde 57’si artık 24 Mbps ve üzeri paketlerde; bu oran bir çeyrek önce yüzde 53 ve bir yıl önce yüzde 40’tı. Daha yüksek hızlı paketlere geçişten gelen katkının, sabit internet iş kolumuzda sağlam ve uzun vadeli büyümenin itici gücü olmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Bu alanda öncü yatırımlarımızın karşılığını görmekten mutluluk duyarken, müşterilerimizi kaliteli bağlantı ile buluşturma yönünde yüksek motivasyona sahibiz. Üçüncü çeyrek itibariyle sabit genişbant abone sayısı, 14,8 milyona yükseldi. Genişbant ARPU (kullanıcı başı ortalama gelir) büyümesi, üçüncü çeyrekte artış eğilimini sürdürerek yıllık bazda yüzde 28,8’e ulaştı. Fiber abone sayısı çeyreklik bazda 468 bin net kazanımla 11,2 milyon oldu. FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) abone sayısı 7,9 milyona ulaşırken, FTTH/B (Eve / Binaya Kadar Fiber) abone sayısı 3,3 milyona yükseldi. 389 bin km’ye yükselen fiber ağımız, istikrarlı fiber dönüşüm odağını yansıtacak şekilde bir önceki çeyrek 30,8 milyon hane halkına kıyasla 30 Eylül 2022 itibariyle 31,1 milyon haneyi kapsıyor. FTTC hane kapsaması 21,2 milyon olurken, FTTH/B hane kapsaması 9,8 milyona yükseldi. Yeni satışların da yüzde 63,1’ini 24 Mbps ve üzeri paketler oluşturdu” dedi.

Mobilde son 15 çeyrekteki en iyi net abone kazanımı

Türk Telekom’un mobil abone portföyü, son on beş çeyrekteki en iyi net abone kazanımı performansıyla eklenen 682 bin abone ile 30 Eylül 2022’de 25,3 milyona yükseldi. Faturalı ve faturasız segmentler 2022’nin üçüncü çeyreğinde sırasıyla; 322 bin ve 360 bin büyüdü. Şirketin self servis online işlemler uygulaması ‘Online İşlemler’, 2022 Eylül ayı sonu itibarıyla 64,8 milyon kez indirildi. Uygulamayı kullanan tekil abone sayısı da 18,7 milyon ile yeni bir zirveye ulaştı.

“Dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak görüyoruz”

Ümit Önal, Türkiye’yi teknoloji yarışında ileri taşımak için girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi sürdürdüklerini belirterek, “Girişimciliği yükselen bir değer olarak görüyor ve özenle sahipleniyoruz. Kısa zaman önce TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu hayata geçirdik. Yerli ve yabancı yatırımcıların katılımını amaçladığımız bu fonun, Türk Telekom’un da stratejik desteği ile yatırımcılarına finansal getiri sağlamasını hedefliyoruz. TT Ventures olarak şu ana kadar 13 şirkete yatırım yaptık. Girişimcilere ve yatırımcılara değer katacak TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve esnek yatırım modelleri sayesinde daha çok girişime yatırım yapma imkanına sahip olacağız. Hedefimiz, Türkiye’den yeni ‘unicorn’lar ve dünya markaları çıkarmak” diye konuştu.

Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak her tür çalışmayı milli görev olarak gördüklerini kaydeden Önal, “Grup şirketimiz Argela ve Silikon Vadisi’ndeki iştiraki Netsia ile birlikte dünya için teknoloji üretiyoruz. 5G standartlarını belirlemede etkin rol oynayacak teknoloji üretimi ve geliştirmelerimizi küresel çapta yaptığımız iş birliklerimizle sürdürüyoruz. Open RAN konusunda yaptığımız geliştirmeler, deneme ve ürünleştirme çalışmaları ile yerli ve yabancı ekosistemin gelişmesine önemli katkılar sağlıyoruz. Bu kapsamda, bulut tabanlı kablosuz ağlar ile akıllı RAN mimarisi konusunda lider şirketlerden biri olan Parallel Wireless ile Open RAN çözümünü pilot olarak belirlenen sahalarda test etmek üzere anlaştık. ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA)’nın desteği de, bu projenin küresel anlamda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu çalışmanın önemli bir adımı olarak, Open RAN mimarisinin önemli bir parçası olan, Netsia ve Juniper iş birliğiyle ürünleştirilen RIC teknolojisini de kullanmış olacağız.” dedi.

Önal, "İstanbul’un değerli ve özgün yapılarından Atatürk Kültür Merkezi, modern ve yenilikçi yönüyle ruhu olan bir yer. Kültür Bakanımızın değerli emekleri ve Cumhurbaşkanımızın iradesiyle birlikte 2021 yılında yüksek teknoloji ile yeniden açıldı. AKM’nin ana destekçisi olarak yüksek teknoloji alanındaki birikimlerimizi sanat ve teknolojinin iç içe geçtiği bu özel mekanı milli kültürümüzün hizmetine sunmak istedik" ifadelerini kullandı.

Şirketin giderek artan bir büyüme trendinin olduğunu belirten Önal, "9 aylık büyüme rakamımız yüzde 34,2 oldu. Aynı şekilde FAVÖK 13,6 milyara ulaştı. Net kârımız da bu çeyrek için 1 milyar 171 milyon olarak gerçekleşti. Bu olumlu tablo öngörülerimizi yukarı yönlü revize etme noktasında da cesaretlendirdi. Yatırımın geri dönüşüyle ilgili heyecan bizi daha fazla yatırım yapmaya ve Türkiye’nin dijital dönüşümü için daha fazla çalışmaya yönlendirdi. Yaptığımız yatırımlarda, daha bugünden Türkiye yüzyılına hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Özelleştirmenin yapıldığı andan itibaren Türk Telekom’un yaptığı yatırım miktarı 19 milyar dolar, bu büyük bir rakam" açıklamalarında bulundu.