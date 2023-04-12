Türk üreticiler dünya pazarına açılacak

Küçük, orta ve yüksek ölçekli üreticilerin ürünleri online pazarda dünyaya pazarlanacak.

Türk ürünleri hem sosyal medya hem de e-ihracatın bir arada bulunduğu yeni bir sistem dünyaya açılıyor. KOBİ düzeyinde veya büyük montanlı üretim yapan işletmeler, online platform üzerinden Avrupa’daki alıcılar ile buluşacak.

B2GETA CEO’su Erdem Gülhan, “Türkiye’de bu kapsamda bir platform yok. Bu açığı görerek platformu kurduk. Çok basit bir dille; Türkiye’deki bir mobilya üreticisi bizim sistemimiz üzerinden Almanya’daki bir alıcıya ürün satabilecek. Üstelik tüm lojistik, depolama ve dağıtım ağını biz yöneteceğiz. Sosyal medyada oluşturduğu profiller ile bir dükkan sahibi olacak. Hem basit hem de güvenilir bu sistem ile ülkemizdeki üreticilerin büyümesini sağlayacağız” dedi.

Gülhan, sosyal e-ticaret ve e-ihracat platformu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Günümüzde sosyal medya insanları birleştiren ve sosyalleşmelerine aracılık sağlayan bir platform haline geldi. Biz de bu gücü ticarete taşımak istedik. Bu kapsamda yaklaşık 1 yıldır Ar-Ge ve İnovasyona yatırım yaparak, platformu ortaya çıkardık. Alışıldık e-ticaret platformlarından farklı olarak tasarladığımız bu platform, Türk şirketlerinin Avrupa pazarlarına ulaşmalarına imkân tanıyacak. Bu sistemin içinde sosyal medya profilleri gibi şirket profilleri oluşturabileceksiniz. Sisteme şirket bilgileriniz ile girdikten sonra size ait profil üzerinden ticarete başlayabileceksiniz. İlk etapta tekstil, inşaat malzemeleri ve mobilya alanında ürün satışı yapılabilecek. İlerleyen dönemlerde bu yelpazeyi daha da geliştireceğiz.”

“Devlet teşviki bulunuyor”

Türk üreticilerinin komisyonsuz şekilde bu pazaryerinde ürün alıp satabileceklerini söyleyen Erdem Gülhan “Bu Türkiye’de bir ilk olacak. Üstelik yaptığınız ticaretteki masraflarınızın yüzde 70’ini devlet teşviki nedeniyle geri alabileceksiniz. Bizim yalnızca 10 euroluk bir üyelik ücretimiz olacak. Bunun dışında yine ürün başına 5 euro gibi bir lojistik- depolama ve dağıtım maliyeti bulunacak. Özellikle KOBİ düzeyindeki küçük işletmelerin en büyük sorunu Avrupa pazarına ulaşamamak. İşte bu platform ile bunu çözeceğiz” dedi.

İlk hedef pazar Almanya

İlk hedefin Almanya pazarı olduğunu söyleyen Erdem Gülhan “Almanya e-ticaret konusunda çok hızlı büyüyen ve potansiyeli olan bir ülke. Özellikle mobilya, tekstil ve inşaat malzemesi ihtiyaçları bulunuyor. Dolayısıyla Türk üreticiler için ciddi bir fırsat sunuyor. Sistem üzerinden Almanya’daki alıcı ile Türk satıcıyı birleştireceğiz ve güvenli şekilde ticaret yapmalarını saplayacağız. Türk üretici evrak ve işlem karmaşası nedeniyle zaman kaybetmeyecek” dedi.