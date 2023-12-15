Türk usulü kurtarma

Bursa’da arızalanıp yolda kalan Tofaş Kartal marka bir otomobil, sadece Türkiye’de görülebilecek bir metotla kurtarıldı. Başka bir Tofaş otomobilin kaputuna oturup ayaklarını uzatan bir kişi, yolda kalan otomobili arkasından ayaklarıyla itekleyip otoyolda seyretti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bursa’da bir aracın kaputuna oturup arıza yapan öndeki aracı ayaklarıyla itelemeye çalışan vatandaşın sosyal medyaya yüklenen görüntüleri, kısa sürede viral oldu.

Yolda kalan Tofaş Kartal otomobile yardım için duran bir başka Tofaş otomobilin çeki halatı olmayınca, aracın ön kaputuna oturan bir kişi, ayaklarını uzatıp arıza yapan otomobili ayaklarıyla iteklemeye çalıştı. Araçların hareket etmesiyle arada kalan vatandaş itici görevi gördü. O anlar ise evinin camından dışarıyı izleyen bir kadın tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.