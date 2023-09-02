Türk uzay yolcuları TEKNOFEST'te merak edilenleri cevapladı

Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST’te merak edilenleri cevapladı.

Türkiye’nin uzaya yapacağı ilk yolculuğun mürettebatından olan Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelerek merak edilenleri cevapladı.

“Nisan ayında ABD’de başlamış olan eğitimlerimiz bütün yoğunluğuyla devam etmekte”

Pilot Albay Alper Gezeravcı bu görevin yeni nesiller için yeni bir rol model olacağını belirterek, “Devletimizin iradesiyle bizlerin çocukluğunda hayalimizin sınırı çizilen gökyüzü artık burada olan genç kardeşlerimiz, geleceğimizin teminatı olan nesiller için artık bir sınır olmaktan çıkmıştır. Türkiye’mizin 100. yılında icra edeceğimiz ilk uzay yolculuğumuz aslında bir yere varış hikayesi değil devletimizin iradesiyle gelecek nesillerimizin tereddütsüz hayallerini sınırını taşıyabileceği gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuk. Nisan ayında ABD’de başlamış olan eğitimlerimiz bütün yoğunluğuyla devam etmekte. Bugün buraya katılış öncesinde ABD’de başlayan bu eğitim sürecimiz Japonya’da ve Almanya’yı kapsayan birer haftalık içeriklerle devam etti. Bu katılımın hemen ardından yarın itibariyle ABD’de devam etmekte olan eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu yılın kalan süreci içerisinde görevimizi icra etmek üzere hazır hale geleceğiz. Cumhurbaşkanımız tarafından halkımıza bu açıklamanın yapıldığı gün o sahnede olmak, milletimizin huzurunda bu şerefe nail olmak, her Türk ferdinin olduğu gibi tarif edemeyeceğimiz bir mutluluğa imkan sağladı. Bu görevde gelecek nesillerimize bir rol model eşlik edecek şekilde, Cumhurbaşkanımız gibi bir iradenin halkımıza açıklamış olması müthiş bir mutluluktu” diye konuştu.

“Türkiye’nin iki astronot adayından birisi olarak bulunmak benim için tarifi güç bir gurur ve onur”

Tuva Cihangir Atasever ise TEKNOFEST’te bulunmanın kendisinin için farklı bir anlam ifade ettiğini belirterek, “Ben ROKETSAN’da görev yaptığım süre dahilinde TEKNOFEST roket yarışmasının icra edilmesinde aktif görev aldım. Her yıl Aksaray’da atışlarda görev aldım, buradaki lansman etkinliklerine de katıldım. Dolayısıyla şu anda karşısınız da Türkiye’nin ilk iki astronot adayından birisi olarak burada bulunmak benim için tarifi güç bir gurur ve onur. Hepinize çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz ve bu milli teknoloji hamlesi dip dalgasını oluşturduğunuz için minnetlerimi sunarım” açıklamasında bulundu.

“Bizim hedefimiz önümüzdeki aylardan itibaren eğitimlerden maksimum faydayı elde etmek”

Nisan ayından itibaren çok yoğun bir eğitim programının içerisinde olduklarının da altını çizen Atasever, “ABD’de bizim paydaşı olduğumuz, bir misyonu gerçekleştirilmesi adına görev alacak ilgili kurumlarda hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden geçiyoruz. İlk defa bizim milletimizden iki insan, uzayda yürütülecek kapsamlı bir görevin paydaşları olacak. İlk defa o eğitimlere maruz kalıyoruz ve çok kıymetli bilgiler ediniyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki aylardan itibaren eğitimlerden maksimum faydayı elde etmek, maksimum bilgiyi edinmek ve bahsedildiği üzere yalnızca bir başlangıç olan kolektif uzay maceramızın bir başlangıç adımı olan bu projeyi laikiyle yerine getirmek. Önümüzdeki yıllarda yürüteceğimiz projeler de verebileceğimiz maksimum faydayı vermek olacak” dedi.