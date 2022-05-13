Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına yönelik yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de

Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikle yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş için belirlenen 250 bin döviz tutarında taşınmaz satın alınması şartı, 400 bin döviz tutarına yükseltildi. Karar ise 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

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  • 13.05.2022 10:40
  • Güncelleme: 13.05.2022 10:41
Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına yönelik yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yönetmeliğe göre; konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Karar, bir ay sonra yürürlüğe girecek.
En az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında emeklilik sistemine giren Türk vatandaşlığı alabilecek
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin uygulama esaslarını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası belirler.
Kararların, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46'ıncı maddesi gereğince verildiği ifade edildi.

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SHA Editör
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