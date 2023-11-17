Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 'Renkten Motife Anadolu Kilimleri' sergisi açıldı

Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılışı yapılan “Renkten Motife Anadolu Kilimleri” sergisini Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ziyaret etti. Yoğun ilgi gören sergi hakkında Mumcu, “Türk kültürü ve tarihinin bir yansıması olan bu sergi bizim için özel bir anlam taşıyor. Kültürel mirasımızın zenginliğini gözler önüne seriyor” dedi.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 12 bölümünde toplam 40 bin esere ev sahipliği yapıyor. 100 yılı aşkın süredir eserleri ziyaretçileriyle buluşturan müzenin en önemli koleksiyonunu halı ve kilimler oluşturuyor. Anadolu’nun çeşitli cami ve türbelerinden getirilen halı ve kilimlerden oluşan koleksiyon da 2 bin eser yer alıyor. Aynı zamanda İran, Kafkasya, Azerbaycan ve Balkan ülkelerine özgü kilimler koleksiyona ayrı bir zenginlik katıyor. Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk ve İslam Eserleri Müzesi Halı ve Kilim Koleksiyonunda yer alan 16 Anadolu Kilimi ve 1 Atatürk portreli halı “Renkten Motife Anadolu Kilimleri” sergisi düzenlendi. Açılışı yapılan sergi de 18 - 20’inci yüzyıllar arasına tarihlenen ve Batı Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi çeşitli bölgelerde üretilmiş olan kilimlerin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk’ün resmedildiği İstiklal Marşı ile Namık Kemal ve Mithat Cemal Kuntay’ın şiirlerinden dizeler içeren bir halı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu incelemelerde bulundu. Türk ve İslam sanatının ön planda tutulduğu sergi yoğun ilgi gördü.

“Bugün açılışını yaptığımız ’Renkten Motife Anadolu Kilimleri’ sergisiyle ziyaretçilere sunduk”

Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, “Türk ve İslam Eserleri Müzemiz, Türk-İslam sanatının en güzel örneklerini bünyesinde barındıran bir hazine. Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında müzemizin en önemli koleksiyonlarından biri olan Halı ve Kilim Koleksiyonu’nu, bugün açılışını yaptığımız ’Renkten Motife Anadolu Kilimleri’ sergisiyle ziyaretçilere sunduk. Türk kültürü ve tarihinin bir yansıması olan bu sergi bizim için özel bir anlam taşıyor. Kültürel mirasımızın zenginliğini gözler önüne seriyor. Bu koleksiyon, çoğunlukla Anadolu’nun farklı bölgelerinden getirtilen 2000’e yakın eseri içeriyor. Bu eserler arasında kilim, örtü, heybe, çuval, at-deve örtüsü gibi dokuma örnekleri bulunuyor. Eserlerin büyük çoğunluğu Anadolu dokumalarından oluşuyor. Koleksiyonun en özel parçalarından biri olan Atatürk Portreli halının ve İstiklal Marşı’nın dizelerinden oluşan halının özellikle görülmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.