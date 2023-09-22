Türk yatırımcılar konut almak için Londra'yı tercih ediyor

Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarının artmasıyla Türk yatırımcılar rotasını Londra’ya çevirdi. Türkiye’deki yatırımcıların son yıllarda Londra’dan konut alımları yüzde 30 ila 50 oranında artış gösterdi.

Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarının yüksek hızda artış göstermesi yatırımcıları Londra’dan konut almaya yöneltti. Türkiye’de bulunan konut yatırımcıları, son yıllarda Londra’dan konut alımlarını yüzde 30 ila 50 oranında artırdı. Londra gayrimenkul pazarının en büyük konut geliştiricisi Barratt London, Türkiye’deki acentesi Unique London ile ortaklık kurarak, artan sayıda Türk yatırımcının Londra’daki konutların erişimine yardımcı olmak için İstanbul’da bir ofis açtı.

"En hızlı büyüyen pazar Türkiye"

Barratt London Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stuart Leslie, Türkiye’nin Barratt London için gelişen bir pazar olduğunu ve Türk yatırımcıların Londra’da yüksek kaliteli konutlara olan talebinin giderek arttığını belirtti. Leslie, "Özellikle İngiltere’de konut odaklı projeler yürütüyoruz. Büyük kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu projelerde konutların yanı sıra ticari alanlar, okullar, sağlık alanları, restoranlar ve mağazalar da yer alıyor. Türkiye’deki talep arttıkça buradaki varlığımızı artırmak için yatırımlarımıza devam ettik ve İstanbul’da bir ofis açtık. 2015 yılından bu yana Türkiye’den müşterilerimize yüzlerce mülk sattık. Türk yatırımcılar için popüler bir tercih olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü fazla lüks konutlar satmıyoruz ve paranızın karşılığını alabileceğiniz değerli bir yatırımız. Şu anda her ne kadar en büyük pazarımız Çin ve Hong Kong olsa da en hızlı büyüyen pazar Türkiye. Türk müşterilerimizin yüzde 30’u İngiltere’de yaşamak için ev alırken yüzde 70’i bizi yatırım amaçlı tercih ediyor. Barratt London’ın bir parçası olduğu Barratt Developments’ın İngiltere’de toplam 350 projesi bulunuyor. Barratt Developments, Temmuz 2022-Haziran 2023 tarihleri arasında 17 bin 500 projeyi teslim etti. İngiltere’de tek katlı ve müstakil projelerimiz de bulunuyor. Ancak Londra’daki site ve apartman projelerimiz yatırımcılar tarafından daha çok tercih ediliyor. İngiltere’de ev almanın en büyük avantajının istikrarlı bir piyasa ve ekonomiye sahip olması diyebiliriz. Küresel piyasalarda iniş çıkışlar ve krizler yaşansa da Londra istikrarlı bir piyasa olarak kalmaya devam ediyor." dedi.

"Londra’yı Yükseklerde Yaşamak"

Şirket, Londra Bermondsey Heights’ta merakla beklenen Skyline Koleksiyonu’nun lansmanını da duyurdu. "Londra’yı Yükseklerde Yaşamak" sloganıyla Londra’nın kalbi Bermondsey Heights’ta yer alan Skyline Koleksiyonu 26 kattan oluşuyor ve mimari inceliği modern yaşam alanlarının gereksinimleri ile birleştiriyor. Proje, üst dört katta yer alan toplam 26 adet bir, iki ve üç odalı daireden oluşuyor. Londra 2. Bölge’de, Thames Nehri’nin güneyinde yer alan Skyline Koleksiyonu, Türk alıcılara ve yatırımcılara Londra’nın en iyi panoramik manzaralarından birine sahip olma fırsatı sunuyor. Projenin en dikkat çekici kısımlarını ise şehir manzarasını izlemek için oluşturulan geniş balkonlar ve kış bahçeleri oluşturuyor. Başkentin en önemli destinasyonlarına kolay ulaşımı ve 2025 yılında açılacak olan London Bridge istasyonu ile Surrey Canal metro istasyonuna yakınlığıyla öne çıkan projenin bulunduğu lokasyonunun önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 19,3’e varan bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.