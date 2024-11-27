Türk yatırımcıların yeni rotası Balkanların dört yol ağzı 'Bar'

İSTANBUL (İHA) – Balkanların dört yol ağzı Karadağ’ın Bar şehrine Türk yatırımcıların ilgisi arttı. Tarihi mekanları, güçlü turizm potansiyeli, büyüyen ekonomisi ve Avrupa Birliği üyelik hedefiyle Karadağ, Türk yatırımcıların gözde yatırım merkezlerinden biri haline geldi.

Son yıllarda Avrupa’nın dikkat çekici yatırım destinasyonlarından biri haline gelen Karadağ, Türk yatırımcıların radarına girdi. Stratejik konumu, ekonomik büyüme potansiyeli ve yakın gelecekte Avrupa Birliği’ne de girmesi beklenen Karadağ, Balkanlarda yatırım fırsatı arayan Türk iş insanlarının tercih ettiği merkez olma yolunda ilerliyor. Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan ülke, turizm alanında da cazip yatırım fırsatları sunuyor.

Karadağ’ın Bar şehrine Türk imzalı proje

Türk iş dünyasının Karadağ’a artan ilgisinin son örneği PMTR Grup’tan geldi. Şirket, Karadağ’ın Bar şehrine 1.3 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. İnşaat sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren ve İstanbul Fikirtepe’de 216 gibi projeleri hayata geçirerek Türkiye’nin yanı sıra uluslararası alanda da adını duyuran şirket, Karadağ’ın Bar şehrinde konut ve otel projesine imza attı. Proje kapsamında 120 odalı otel ve 261 daire olacak. Proje için dünyanın en büyük otel markalarından biri olan Wyndham Grup ile anlaşma imzalandı. 120 odalı otel, penthouse olmak üzere 261 daireden oluşan toplam üç bloklu projenin kiralama ve işletmesi dahil tüm süreçleri Wyndham Grup tarafından yapılacak. Metrekaresi 3 bin 750 eurodan satışa çıkan projenin, Nisan 2026’da teslim edilmesi hedefleniyor. Yatırımın 10 yılda dönüşünü sağlayacak olan proje, yatırımcısına Avrupa’nın kapılarını aralıyor.

Türk ekonomisine 10 milyon euro katkı

Karadağ’ın Bar şehrine yapılacak proje ile ilgili bilgi veren PMTR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Aydın, "Karadağ son dönemde Türk yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Bar şehri de bu ülkenin keşfedilmemiş hazinesi. Bir liman şehri olan Bar, Balkanlar’ın da dörtyol ağzı konumunda. O nedenle ülkedeki ilk yatırım olarak burayı tercih ettik. Yatırımını yaptığımız projenin tüm beyaz eşya, ankastre setleri ve benzeri gereçleri yine Türkiye’den ithal ederek ülkemize de katkı sağlamak istiyoruz. Demir ve çimento hariç tüm malzemeleri Türkiye’den getiriyoruz" dedi.

Karadağ’a en çok yatırım Ruslardan

Karadağ’ın 680 bin nüfuslu bir ülke olduğunu anlatan Şemsettin Aydın, “Ülke yıllara göre farklılık göstermekle birlikte 3 ila 6 milyon arasında turist alıyor. Bölgedeki yatak kapasitesi yetersiz olduğu için konutlara ciddi bir talep bulunuyor. Nisan-Ekim ayları arasında turizm sezonunu yaşayan bölgede sezonda bir dairenin günlük kirası 120 euro. Kış mevsiminde ise 40 eurodan başlıyor” dedi. Karadağ’a en çok Rus ve Ukraynalıların yatırım yaptığını anlatan Aydın, “Bunu Polonyalılar, Almanlar ve Türkler takip ediyor. Son yıllarda Amerikalılar da burayı keşfetmeye başladı” diye konuştu.

Karadağ’a en çok yatırım yapan 3’üncü ülke Türkiye

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan’dan edinilen bilgiye göre, Karadağ’a en çok yatırım yapan üçüncü ülke Türkiye. Karadağ’da büyük, orta ve küçük ölçekli 10 binin üzerinde kayıtlı Türk firması bulunuyor. Bu şirketlerin yıllık oluşturduğu ciro ise 85 milyon euro. Kalkavan, bu rakamın Karadağ için çok büyük bir miktar olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin işlerini daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmeleri için Karadağ’da Türk Ticaret Odası’nı (TURKCHAM) kurduklarını aktaran Kalkavan, herhangi bir problem olduğunda devreye girip destek verdiklerini belirtti.

Bar Limanı’nı 14 ülke kullanıyor

Karadağ’ın Türk yatırımcılar için birçok avantajının bulunduğuna dikkat çeken Kalkavan, şu bilgileri verdi: “İlk avantajı lokasyonu. Kuzey-Güney-Doğu-Batı hattında tam Avrupa’ya açılışın üzerinde. Akdeniz Havzası’nı Karadeniz’in kuzeyine kadar düşünürseniz Karadağ tam ortası. Ülkenin en önemli limanı olan Bar limanını Macaristan’dan Slovakya, Slovenya’ya kadar 14 ayrı ülke kullanıyor. Bar’ın önemi şu: Bir kere 12 ay boyunca yaşanabiliyor. Avrupa Birliği’ne (AB) ilk üye olacak ülke burası. AB’ye girdikten sonra şimdiki fırsatlar kalmayacak. O nedenle hızlı ve sağlam olmamız gerekiyor.”