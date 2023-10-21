Türk yazarın yeni kitabına Özbeklerden yoğun ilgi

Okuyucusunu romanlarıyla ters köşe yapan Tuba Ayşe Özgür’ün kitabı Benim Kalbim Dikdörtgen Özbekistan’da yoğun ilgi gördü.

Yazar Tuba Ayşe Özgür, Özbek kitapseverler ile buluştu. Yazar ilk kitabıyla edebiyat dünyasına güçlü bir giriş yaparak eserlerinin yorumlarında, ince ince seçilmiş kelimeleriyle her sayfasında okurunu ters köşe yaparak, kadın yazarlar arasında varlığını ortaya çıkardığı dikkat çekiyor.

İlk romanı Büyü Bozumu’nda duygular arasında büyülü yolculuğu yaşatırken, ikinci romanında duyguları trajikomik bir dille okuyucuya çarpıyor. Yazdığı iki romanıyla adından söz ettiren yazar Tuba Ayşe Özgür’ün ikinci kitabı “Benim Kalbim Dikdörtgen” ile Türk edebiyatında yerini sağlamlaştırırken, diğer ülkelerde de ilgi çekiyor. Benim Kalbim Dikdörtgen Özbekistan’da Özbekçe yayımlanarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Eyobi Yayınları tarafından yayımlanan iki romanıyla yazar Özgür, ilk kitabına olan ilgi sonrası ikinci romanına da ilginin yoğun olmasından mutluluk duyduğunu ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyü Bozumu, iç içe geçen hikâyelerin içindeki kadınları kendime has üslup ve tarzla yazdığım bir roman. Bu romanda kalemimi acıyla, hüzünle, sevinçle, mutlulukla birleştirdim ve okuyucularımı ana karakter ‘Yaz’ ile tanıştırdım. Yayımlandıktan kısa bir süre sonra ikinci baskısı da yapılan kitabım güzel yorumlarla karşılandı ve halen birçok okuyucuya hikâyesiyle dokunmaya devam ediyor."

Yazarın ikinci kitabı olan Benim Kalbim Dikdörtgen romanı ise üslubu ve anlatım tekniğiyle okuyucularını şaşırtıyor. Romanlarında farklı anlatım teknikleri kullanan yazar Özgür, okuyucularını şaşırtmayı sevdiğini dile getirdi. Özgür, "Bu romanımda biraz absürt, biraz teatral ve biraz da öteki gözüyle yaklaştım olaylara. Karakteri âdeta kanlı canlı, okuyucunun karşısında bulacak biri gibi hayal ettim. Böylelikle okura film sahnesinde hareket ediyormuş hissi yaşatmaya çalıştım. İlk baskıda yayıncıların ilgisini çeken Benim Kalbim Dikdörtgen’e Özbekistan’dan çeviri ve baskı teklifi gelmesi beni çok mutlu ederken hayal ettiğim tekniği ve anlatımı yakaladığımı düşünüyorum. Henüz yolun başında hissettiğim edebiyat yolculuğumda kitaplarımın aldığı yorumlar ve çeviri haberi beni gururlandırdı. Kitabımın Özbekistan’daki çevirisinin ardından raflarda olması, Türk edebiyatının birçok kültürde ne kadar değerli olduğunu gösteriyor." diye ekledi.

Yazarın, yeni yılda basımı planlanan üçüncü romanı ‘Kedi Uykusu’ ile yine okuyucusunu şaşırtmaya devam edeceği yorumlarda şimdiden yerini alıyor.