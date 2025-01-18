Türk yönetmen, dünyanın en yüksek dağını uçaktan görüntüledi

Dünya’nın en yüksek noktası Everest Dağı ve Himayalar bölgesini uçaktan çeken Görüntü Yönetmeni Muhammed Kösen, eşsiz görüntüler kaydetti. Beyaz örtüyle süslenen dağların, bulutların üzerindeki görüntüleri kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Çin ve Nepal sınırında yer alan Dünyanın en yüksek noktası olan Himayalar bölgesindeki Everest Dağı Türk yönetmen tarafından görüntülendi. Yeni çıkacak olan bir fotoğraf makinesinin tanıtımı için Nepal’e giden Muhammed Kösen uçakla Dünyanın en yüksek bölgesini ve dağını görüntüledi. Çekilen görüntülerde karlarla kaplı dağların bulutların üzerinde durduğu görülüyor. Everest Dağı manzaralarını görüntülemek için Pokhara kentinin Annapurna dağ köylerine giden Kösen, burada renkli yaşamı kaydetti. Bu görüntüleri, özel bir fotoğraf makinesi reklamı için çektiğini belirten Kösen, “Deniz seviyesinden 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest Dağı’nı görüntülemeyi hayal ettim. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bu doğa harikasını özel bir uçak turu ile görüntüledim. Bu benim için tarif edilemez bir duygu oldu. Uçakla görüntü çekmenin bazı teknik zorlukları olsa da harika bir deneyimdi” dedi. Çektiği görüntüleri bir klip haline getirip izleyicilerle paylaşan Kösen, ayrıca Nepal’in renkli yaşamını ve Everest Dağları’nı konu alan bir kısa film projesi üzerinde çalıştığını belirtti.