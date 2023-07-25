Türk züccaciye ve ev eşyaları sektörü Özbekistan'a çıkarma yapacak

Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te 15-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek mutfak ve ev eşyası fuarında Türkiye’den 120 firma katılımcı olarak yer alacak.

Türk züccaciye ve ev eşyaları sektörü Özbekistan’da üretim, kalite ve hizmet avantajlarını sergileyecek. 15 Kasım’da kapılarını açacak Taşkent Home Deco Show Fuarı’nda Türkiye’den 120 firma bulunacak. Fuar öncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısında bölgeye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Orta Asya’da en güçlü rakip olan Çin ile rekabet edeceğiz"

Özbekistan’da düzenlenecek fuarın Avrupa başta olmak üzere dünyada yaşanan ekonomik daralma karşısında, Türkiye’nin lojistik avantajı bulunan çok önemli bir bölge olduğuna dikkat çeken GEEM Başkanı Çığır Ahmet Şahin, "Fuar, ev ve mutfak eşyaları, otel ekipmanları ve kontrat tekstili gibi sektörlerde faaliyet gösteren öncü markaların bir araya geleceği, yeni trendlerin sergileneceği ve yeni iş birliklerinin oluşacağı çok önemli bir organizasyon. Ev dekorasyonundan mutfak eşyalarına, banyo ve bahçe gereçlerine kadar yaşam alanlarının olmazsa olmaz gereçlerinin sergileneceği fuarın özel bölümü olan “Hospitality, Horeca” sektörünün ihtiyaçlarına yönelik geniş bir ürün yelpazesini de Özbekistan’a götürmüş olacağız. Sektörümüzün öncü markalarının yer alacağı bir organizasyon olmasının dışında depremden sonra Türkiye’ye yönelik oluşan negatif algıyı da sileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Özbekistan’ın, Orta Asya’da stratejik bir konumda ve büyük bir pazar potansiyeline sahip olan bir ülke olarak dikkatleri üzerine çektiğini belirten Şahin, "Fuar, başkent Taşkent’te düzenlenerek bölgenin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, kalite, tasarım ve yenilikçilik konularında uluslararası alanda tanınan bir konuma sahip. Türk markaları, rekabetçi fiyatları ve yüksek kalite standartlarıyla dünya çapında tercih edilen markalar arasında yer alıyor. Bu fuar, Türk markalarının uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş fırsatları adına önemli bir platform sunacak. Bu fuar, Türk markalarının Uluslararası alanda ve hedef pazarda daha fazla tanınırlık kazanmasını sağlayacak ve ihracat olanaklarını arttıracak” şeklinde konuştu.

Özbekistan’a ev ve mutfak eşyaları ihracatı son 5 yılda katlandı

Türkiye’nin ihracatının 1,7 milyar dolar iken ithalatın ise 1,4 milyar dolar olduğunu açıklayan Şahin, “Türkiye’nin hedefi ise 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye’nin 2018-2022 yılları genel ihracatında Özbekistan 33’üncü sırada yer alırken, genel ithalatında ise 38’inci sırada yer almaktadır. Özbekistan, Türkiye’yle stratejik iş birliği anlaşması imzalayarak ticari olarak daha da yakınlaşmıştır. Son 5 yılda ev ve mutfak eşyaları sektöründe, Türkiye’nin Özbekistan’a ihracatı yüzde 42 oranında artmıştır. 2018 yılında 3 milyar 165 bin 354 dolar olan sektörel ihracatımız, 2022 yılında 7 milyar 608 bin 818 dolara yükselmiştir. Pazar payımız yüzde 8,5 oranında gerçekleşmiştir. Ümitediyorumki önce yüzde 10 sonrasında yüzde 15 ve üç yıl içerisinde yüzde 20’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye, ev ve mutfak eşyaları sektöründe Özbekistan pazarında önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Bu başarı, Türkiye’nin kaliteli ürünlerinin yanı sıra, rekabetçi fiyatları ve etkili pazarlama stratejileri sayesinde elde edilmiştir. Türkiye, Özbekistan ile olan ticari ilişkilerini daha da güçlendirerek, bu başarıyı sürdürmeyi hedeflemektedir. İlişkili sektörlerde de durum benzer bir özelik göstermektedir” dedi.