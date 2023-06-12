Türkan Saylan Tenis Turnuvası sona erdi

Büyükçekmece Geleneksel Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası’nın ödül töreni yapıldı.

Büyükçekmece Geleneksel Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası’nın ödül töreni Mimaroba Barış Manço Parkı Tenis Kortları’nda gerçekleşti.İstanbul genelinden, il dışından ve 19 farklı ülke vatandaşının katıldığı Geleneksel Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası 10 kategoride toplam 196 sporcunun final maçlarıyla tamamlandı. Bu yıl Büyükçekmece’de 5’incisi düzenlenen Geleneksel Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası’na katılım çok yoğun oldu. 14 gün süren turnuvalarda şampiyon olan sporculara 2 bin TL hediye çeki ve kupa, 2’inci olan sporculara para ödülleri ve kupalarını Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Kıray takdim etti. Ödül alan tenisçilerin listesi şu şekilde oluştu;

Yeni Başlayan Kadınlar Kategorisi

1. Özgen Aydoğan

2. Selen Yararlı Geçgin

18+ Kadınlar Kategorisi

1. Bige Çaylak

2. Oya Atay

35+ Kadınlar Kategorisi

1. Ebru Turhan

2. Seyhan Şen Dikici

Çift Kadınlar Kategorisi

1. Bige çaylak/Hülya Akdemir

2. Nalan Çebi/ Neşe Aslan

Karışık Çiftler Kategorisi

1. Emre Bilici / Yeliz solak

2. Ahmet Bilgiç/ Fatma Bilgiç

Yeni Başlayan Erkekler Kategorisi

1. Kadir Cemek

2. Aykut Şimdi

18+ Erkeler Kategorisi

1. Umut Ataş

2. Tanıl Sarıkaya

35 +Erkekler Kategorisi

1. Mahmoud Bawadekji

2. Çağdaş Doğan

50+ Erkekler Kategorisi

1. Uğur Çiroğlu

2. Engin Ulu

Çift Erkekler Kategorisi

1. Ümit Güney/Ekrem Hayrat

2. Serdar Çetiner/Eser Arda Canbulut