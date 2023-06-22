Türkçe Brunei'de zorunlu yabancı dil dersi oluyor

Türkiye Cumhuriyeti Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Brunei’in Başkenti Bandar Seri Begavan’daki Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesinde (UNISSA) Türkçe, “zorunlu yabancı dil” dersi olarak müfredatta yerini aldı.

2022 yılının Eylül ayından itibaren Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Kuala Lumpur temsilciliği tarafından eş güdüm halinde yürütülen eğitim diplomasisi hamleleri ivmelenerek hayata geçirilmeye devam ediyor.

Yürütülen çalışmalar neticesinde Büyükelçilikte düzenlenen kurslardan sonra, artık saygın üniversitelerin müfredatına dâhil olan Türkçe, böylece Brunei’de talep edilen diller arasındaki konumunu her geçen gün sağlamlaştırıyor.

Türkçe, Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesinin talebi istikametinde 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren üniversite bünyesinde öğretilen “zorunlu” yabancı diller arasında müfredatta yer alacak. Üniversitenin Ağustos ayında başlayacak olan yeni akademik yılda 100 Bruneili öğrenci 4 ayrı sınıfta Türkçe öğrenecek.

“Türkçe ve Türk kültürü dünya çapında talep edilen bir konuma yükseldi”

T.C. Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yürüttüğü aktif dış politika ve etkin yumuşak güç hamleleri çerçevesinde Türkçe ve Türk kültürü dünya çapında talep edilen bir konuma yükseldi. Bu minvalde, Büyükelçilik olarak yürüttüğümüz eğitim diplomasisi çalışmalarımız neticesinde Brunei’de Türkçenin tanıtılması ve yaygınlaştırılması çerçevesinde çok önemli mesafeler kaydettik” değerlendirmesinde bulundu.

“Kadim dilimiz Türkçenin uluslararası alanda yaygın kabul gören dillerle eş değer bir şekilde karşılık bulması bizim için ayrı bir kıvanç kaynağı oldu”

Büyükelçi Prof. Dr. Ersoy, Türkçe’nin uluslararası alanda yaygın kabul gören dillerle eş değer bir şekilde karşılık bulmasının kendileri için ayrı bir kıvanç kaynağı olduğunu ifade ederek, ‘Yeniden Asya Girişimi’ çerçevesinde Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi başta olmak üzere UTB (Brunei Teknoloji Üniversitesi), UBD (Brunei Darüsselam Üniversitesi), IBTE (Brunei Teknik Eğitim Enstitüleri) ve SMJA (Sultan Muhammad Jamalul Alam) gibi ülkedeki pek çok saygın eğitim kurumuyla gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle ve buralarda verilen Türkçe dersleriyle iki ülke arasındaki eğitim ve kültür ilişkilerini daha da ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini sözlerine ekledi.

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkçenin Brunei’de yankılanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Bruneililerin Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz kültürel mirasından dolayı Türkçe öğrenmek hususunda çok istekli olduklarını vurgulayan Ersoy, “Türk dizileri ile filmlerinin etkisiyle Türkiye’ye ve Türk kültürüne yakından ilgi duyuyorlar. Türkiye’nin mutfak kültürü, turizm potansiyeli, coğrafi zenginliği ile geleneksel Türk el sanatları Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilerin ilgi alanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Türkçenin Brunei’de yankılanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin kültürel mirası Türkçe öğrenmeye teşvik ediyor

Büyükelçinin Eşi Lale Ersoy, Türkçe’nin ve Türk kültürünün Brunei’de ayrı bir tesiri ve tezahürü olduğunu dile getirerek, “Bruneililerin Türkçeye ve Türk kültürüne olan yoğun ilgisine kayıtsız kalmayarak Covid-19 kısıtlamalarının Ağustos 2022’de kaldırılmasıyla, Eylül ayında üniversitelerin sadece öğretim elemanları ve idari personeli için Türkçe derslerine ‘gönüllü olarak’ başlamıştım. Büyükelçilik bünyesinde mütevazı sayıdaki katılımcıyla gerçekleştirdiğim halka açık kurs ile yola çıktığım Türkçe serüveni, bir yıl gibi kısa sürede ülkenin saygın üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerle birlikte yüzlerce kişiye ulaştı” dedi.