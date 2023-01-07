Türkçe öğrenebilmek için Slovakya'dan Budapeşte'ye gidiyor

Slovakya’da yaşayan Velda Öztaş, Türkçe öğrenebilmek için haftada 2 gün Slovakya’dan Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’ne gidiyor. Türkçe öğrenip akrabalarıyla Türkçe sohbet etmeye başlayan Öztaş, "Türkçe ile kimliğimi buldum" dedi.

Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Slovakya’da yaşayan Velda Öztaş, iş için gittiği Budapeşte’de Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe kurslarının olduğunu öğrendi. Haftada 2 gün Slovakya’dan Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü’ne giden Öztaş, Türkçe öğrenip akrabalarıyla Türkçe sohbet etmeye başladı. Öztaş, enstitünün düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine katılarak Türk kültürü ile bağını güçlendirmeye devam ediyor.

“Türkiye ile kimliğini buldum”

Velda Öztaş, Türkçe ile kimliğini bulduğunu belirterek, “1976 yılında İstanbul’da doğdum. Annem İstanbul’dan Slovakya’ya dönünce ben babam, dedem ve kız kardeşim ile İstanbul’da kaldım. 2 yıl sonra biz de Slovakya’ya döndük. Annem bizi bir Slovak olarak yetiştirdi. 1994 yılında ise babam vefam etti. Biz de Türkçeyi unuttuk. Bir gün bir iş için Budapeşte’ye gittiğimde Türk arkadaşım ile tanıştım. Arkadaşım bana Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarının başladığını söyledi. Türkçe öğrenmeye burada başladım. Çünkü dil kimliktir ve ben Türkçe ile kimliğimi buldum. Bu yüzden haftada 2 defa Slovakya’dan Budapeşte’ye 1 buçuk saat yol gidip geliyorum. Türkçe benim için çok önemli; çünkü ben Türküm. Şimdi Slovakya’da küçük bir köyde yaşıyorum. Artık arkadaşlarımla Türkçe sohbet ediyorum, sık sık İstanbul’a gidiyorum. Türkiye’de birçok yeri gezmek ve görmek istiyorum" dedi.