Türkçe sevdalısı gençler SUBÜ'de eğitim görüyor

Yunus Emre Enstitüsü’nün 12 farklı ülkedeki merkezlerinde kendi istekleriyle Türkçe öğrenen gençler, yaz dil eğitimlerini SUBÜ’de alarak Türk kültürünü öğreniyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaz dönemi için Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) Türkçe öğrenen uluslararası öğrencileri ağırladı. Düzenlenen programda SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük ile Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Canan Beşli de hazır bulundu. Öğrenciler, Üniversite Lokali’nde düzenlenen programın ardından SUBÜ Stüdyoları ile Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü’nü de ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi edindi. Türk kültürüne ilgi duydukları için Yunus Emre Enstitüsü’ne kayıt yaptıran öğrenciler, derslerine SADEM’de devam ediyor. Aralarında Japonya, Çin, Ruanda, Burundi, Tanzanya, Venezuela, Irak, Umman, Endonezya, Macaristan, Romanya ve Libya’nın bulunduğu 12 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler, dil eğitimlerinin yanı sıra SADEM’de gerçekleştirilen sosyal faaliyetler ve kültürel geziler aracılığıyla Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buluyor.

Farklı kültürlerden öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bu öğrencilerin kendi istekleriyle Türkçeyi öğrenmeleri çok kıymetli. Bu talebi karşılayan Yunus Emre Enstitüsü’nün birçok ülkedeki varlığı ise takdire şayan. Bu nedenle biz de dil eğitiminin yanı sıra kültürümüzü yerinde görmeleri, değerlerimizi tanımaları ve bu birikimi kendi ülkelerine taşıyarak bir kültür köprüsü kurmaları için gayret ediyoruz. SUBÜ olarak bu tür projelere her zaman kapımız açık. Misafir öğrencilerimize SADEM’in çok yönlü eğitim ayrıcalığını yaşatıyoruz" diye konuştu.