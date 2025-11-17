Turkcell, 2025'in 3'üncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Turkcell, 3’üncü çeyreğe dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin güçlü büyümesini sürdürdüğüne vurgu yapan Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, "Bu çeyrekteki finansal ve operasyonel performansımızı, ülkemizin dijital geleceği için bir dönüm noktası olan 5G ihalesindeki başarımızla taçlandırdık. 3’üncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplam mobil abone bazımız 39 milyonu aştı. Büyük önem verdiğimiz veri merkezi ve bulut alanındaki gelirimiz, geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 51 büyüdü" dedi.

Teknoloji ve iletişim şirketi Turkcell, 2025 yılının 3’üncü çeyreğinde de güçlü ve sürdürülebilir büyümesini devam ettirdi. Şirket, bu çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone artışının katkısıyla toplamda 39 milyon abone bazına ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sonuçlara ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk 9 aydaki yüksek performansı, 5G ihalesindeki başarımızla taçlandırdık"

Yılın 3’üncü çeyreğinde, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlara imza attık. Bu performansı, ülkemizin dijital geleceği için bir dönüm noktası olan 5G yetkilendirme ihalesindeki başarımızla taçlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. 16 Ekim’de gerçekleşen ihalede, bir operatörün alabileceği en yüksek kapasite olan toplam 160 MHz frekans hakkını elde ederek liderliğimizi bir kez daha tescilledik. 30 yılı aşan deneyimimiz, Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan geniş baz istasyonu ağımız ve hızla artan baz istasyonu fiberleşme oranımızla, 5G’ye hazır olmakla kalmayıp; bu dönüşüme liderlik etmeye de kararlıyız.

"Mobil abone sayımız 39 milyonu aştı"

Müşteri bazımızı genişletmeye bu dönemde de devam ettik. 3’üncü çeyrekte elde edilen 569 bin net faturalı mobil abone kazanımıyla, son 12 aydaki net faturalı abone artışımız 2 milyonu, toplam mobil abone bazımız ise 39 milyonu aştı. Gelire olan yüksek katkısı nedeniyle stratejik odağımızda yer alan faturalı abone oranımız ise yıllık bazda 4,6 puan artışla yüzde 79’a yükseldi. Diğer taraftan, abone bazımızı yapay zekâ destekli mikro-segment yaklaşımıyla yöneterek, ihtiyaç odaklı teklifler sunmaya devam ettik. Bununla birlikte, faturalı abone oranındaki artışın da etkisiyle Mobil Bileşik ARPU’da (M2M hariç) yıllık yüzde 11,9 büyüme elde ettik.

Veri merkezi ve bulut gelirlerinde yüzde 51 büyüme

‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonuyla stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz veri merkezi ve bulut işimize bugüne kadar toplam 545 milyon Euro yatırım yaptık. Pazar lideri olduğumuz veri merkezi ve bulut işimizde, yeni nesil veri merkezlerimizin aktif kapasitesi, bu çeyrekte 8,4 MW artarak 50 MW’a ulaştı. Toplam veri merkezi ve bulut gelirlerimiz ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 büyüme kaydetti.

4 ildeki güneş enerjisi santrallerinin toplam kapasitesi 37,5 MW’ye ulaştı

Bir diğer stratejik yatırım alanı sürdürülebilirlikte de yine çok başarılı bir 3 ayı geride bıraktık. Verimlilik hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar sayesinde, Uşak, Van, Balıkesir ve Yozgat’ta faaliyet gösteren güneş enerjisi santrallerimizin toplam kapasitesi, üçüncü çeyrek itibarıyla 37,5 MW seviyesine ulaştı. Stratejik öneme sahip bu adımları, Türkiye’nin sürdürülebilir yarınlarına yönelik yatırımlar olarak görüyoruz.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artışla 59,5 milyar TL konsolide gelir

Yoğun 5G gündemiyle geçirdiğimiz üçüncü çeyrekte, finansal ve operasyonel göstergelerimiz de güçlü seyrini sürdürdü. Ana iş kolumuzdaki güçlü performansın yanı sıra techfin ve veri merkezi gibi stratejik odak alanlarımızdaki güçlü büyümelerin desteğiyle konsolide gelirlerimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artarak 59,5 milyar TL seviyesine ulaştı. Güçlü gelir performansımıza eşlik eden disiplinli maliyet yönetimimiz sayesinde FAVÖK yüzde 10,5 büyüyerek 26,2 milyar TL’ye yükseldi. Kaydettiğimiz yüzde 43,9 FAVÖK marjı ile güçlü operasyonel kârlılığımızı yılın üçüncü çeyreğinde de koruduk. Net kârımız ise 5,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

6,2 milyon haneye uçtan uca fiber internet

Sabit segmentte ise fiber odağımızı bu çeyrekte de devam ettirdik. Nette 33 bin yeni aboneyi Turkcell fiber kalitesiyle buluştururken, diğer operatörlerin altyapıları üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlarla birlikte toplam fiber abone sayımızı 55 bin artırdık. Üçüncü çeyrekte sabit genişbant alt yapısına yapılan yatırımların hızlanmasıyla 107 bin yeni haneye daha fiber erişimi sağladık ve toplamda 6,2 milyon haneye uçtan uca fiber servisimizi sunabilir hale geldik. Üçüncü çeyrek itibarıyla kaydettiğimiz yüzde 42,6 seviyesindeki abone dönüşüm oranı, fiber yatırımlarımızın ne kadar verimli ve doğru konumlandığını bir kez daha ortaya koydu.

100 Mbps ve üzeri hızlara sahip fiber abonelerimizin toplam bireysel fiber aboneleri içindeki payının yüzde 52’yi aşması, bireysel fiber aboneler içindeki 12 ay taahhütlü abone oranının yüzde 88’e yükselmesi ve gerçekleştirdiğimiz fiyat düzenlemeleri sayesinde bireysel fiber ARPU üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 17,3 büyüdü.

Paycell’den yüzde 41,7’lik güçlü gelir artışı

Konsolide gelirlerimizin yüzde 6’sını oluşturan techfin ekosistemimiz, üçüncü çeyrekte kaydettiği yüzde 20,0 gelir artışıyla grubun üzerinde büyüme performansını sürdürdü. Dijital ödeme markamız Paycell’in yüzde 41,7 seviyesindeki güçlü gelir artışına en büyük katkıyı POS ve mobil ödeme servisleri sağlarken, TR Karekod üzerinden tüm banka kartlarıyla ödeme, yurt dışına çift yönlü para transferi ve mobil temassız ödeme gibi kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye yönelik adımlar bu artışı destekledi. Merkez Bankası tarafından mobil ödeme limitlerinin artırılması da Paycell’in işlem hacmi ve gelir artışına önemli katkı sağladı. Müşterilerine teknolojik ürünlerden taşıt kredisine kadar pek çok alanda hızlı ve esnek finansman çözümleri sunan Financell markamızın kredi portföyü yüksek seyreden kredi faiz oranlarına rağmen sağlıklı büyümesini sürdürerek 7,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

"Güçlü performansımız ışığında, 2025 hedeflerimizi yukarı yönlü olarak güncelledik"

Yatırım yılı olarak ilan ettiğimiz 2025’in ilk 9 ayında çok başarılı bir performans sergiledik. Bu güçlü sonuçlar doğrultusunda, 2025 yılına ilişkin öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. Gelir büyümesi beklentimizi, veri merkezi ve bulut gelirlerinde öngördüğümüz yaklaşık yüzde 43 büyüme ile birlikte yaklaşık yüzde 10, FAVÖK marjı hedefimizi ise yüzde 42-yüzde 43 aralığı olarak güncelliyoruz. Yoğun yatırım sürecimize rağmen, güçlü gelir büyümemizin de katkısıyla operasyonel yatırım harcamalarının satışlara oranı hedefimizi yaklaşık yüzde 23 seviyesine revize ediyoruz.

"Ülkemize ve topluma değer üreten yatırımlarla yolumuza devam ediyoruz"

Ülkemize ve topluma katkı sağlamanın verdiği gururla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde müşterilerimize değer katan ürün ve hizmetleri artırırken, 5G teknolojisinin açacağı yeni fırsatlara odaklanacağız. Dijital geleceğimizi şekillendirme yolculuğunda attığımız her adımda yanımızda olan Yönetim Kurulumuza, çalışma arkadaşlarıma ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.