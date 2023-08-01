Turkcell 3. Granfondo lansmanı, Beykoz'da gerçekleşti

Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla 3. sezonu gerçekleşecek olan Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı’nın lansmanı Beykoz’da bir mekanda gerçekleştirildi. Lansmana katılım sağlayan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bisiklet, sağlık ve mutluluk açısından daha güzel bir çevre oluşturması bakımından son derece etkili” dedi.

Turkcell ve Beykoz Belediyesi’nin katkılarıyla Turkcell GranFondo İstanbul yol bisiklet yarışının 3. sezon tanıtımı, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Alper Ergenekon ve Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz’ın katılımıyla Beykoz’da bir mekanda gerçekleştirildi. 48.2 km’lik kısa ve 93 km’lik uzun parkurlardan oluşan ve Beykoz Belediyesi önünde başlayacak olan yarış, boğazın mavi güzelliği eşliğinde devam ederek aynı nokta da tamamlanacak.

“Turkcell ailesine teşekkür ediyoruz”

Lansman sonrası konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Spor, yaşamımızı daha mutlu kılacak araçlardan bir tanesi. Bisiklet, sağlık ve mutluluk açısından daha güzel bir çevre oluşturması bakımından son derece etkili. Biz işte bu anlamda farkındalığı oluşturmak, sporu yaygınlaştırmak, küresel ısınmaya karşı direnç oluşturabilmek bakımından Turkcell Granfondo İstanbul’u 3. kez gerçekleştiriyoruz. Turkcell ailesine teşekkür ediyoruz. Böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bizim için bisiklet sporunun yaygınlaşması önemli”

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Alper Ergenekon ise “Biz bisiklet sporunun daha geniş kitlelere ulaşması ve sevilmesi için çalışıyor ve Granfondo’yu da destekliyoruz. Bu sene 3’sünü yapıyoruz. Oldukça heyecanlıyız. İnşallah güzel bir katılımla güzel bir müsabaka olur. Bizim için bisiklet sporunun yaygınlaşması önemli. Bu konuda hem farkındalık oluşturmak hem de sürdürülebilir sürekli destek vermek gibi bir amacımız var. Önümüzdeki yıllarda da bunu arttırarak devam ettireceğiz” dedi.