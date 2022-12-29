Turkcell, AB tarafından desteklenen proje sayısını 9'a çıkardı

Turkcell, Türkiye’nin teknolojiye yön veren ülkeler arasında söz sahibi olabilmesi için yürüttüğü ulusal ve uluslararası Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor. Operatör, Avrupa Birliği (AB) destekli Horizon programından fon almaya hak kazanan iki yeni projesi ile 5G sonrası 6G mobil haberleşme teknolojilerine hazırlık aşamasında önemli bir adım daha atıyor.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden biri olan Turkcell, iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanları sosyal hayatta pratiğe dönüştüren projeleriyle ülkemiz için katma değerler üretmeye devam ediyor. Teknoloji alanındaki araştırma-geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini Turkcell Teknoloji Ar-Ge A.Ş. şirketiyle yürüten operatör, bu kapsamda ulusal ve uluslararası çalışmalarını artan tempoyla sürdürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, AB’nin araştırma ve inovasyon destekleme platformu olan Horizon programı kapsamında Turkcell Teknoloji, yeni nesil iletişim teknolojileri odaklı iki yeni Ar-Ge projesiyle de fon almaya hak kazandı. Böylece son yıllarda art arda Türkiye’nin patent şampiyonlarından biri olan Turkcell Teknoloji’nin uluslararası Ar-Ge projeleri, yeni açıklanan iki projeyle birlikte toplamda 9’a ulaştı.

“Ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerimizle teknolojik inovasyonda öncülüğümüzü sürdürüyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital Türkiye’ye giden yolda, dinamik ekip ruhumuz ve alanında yetkin mühendis kadromuzla geliştirdiğimiz Ar-Ge projeleriyle ülkemiz için her açıdan değer üretmeye devam ediyoruz. Yüksek teknolojili altyapı çözümlerini uygulamak ve yerli teknolojileri geliştirmek için yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin dijital dünyada gelişimine katkı sağlarken, farklı iş birliği fırsatlarının da önünü açıyoruz. Son yıllarda özellikle AB tarafından doğrudan yüksek meblağlı hibe desteği sağlanan Horizon 2020 ve Horizon Europe programları kapsamında, daha rekabetçi ve seçici proje fikirleri bulunan platformlardaki proje başvuru sayımız yıldan yıla yükseliyor. Aldığımız yeni hibe destekleriyle, AB’nin 5G ve ötesi teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda yürüttüğü inovasyon programında ülkemizden açık ara en çok proje geliştiren operatör unvanımızı perçinlemiş olduk. Kısacası ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerimizle teknolojik inovasyonda öncülüğümüzü sürdürüyoruz. AB destekli proje süreçlerinde Türkiye’nin başarı çıtasının son yıllarda giderek daha yükseğe taşınmasında, bu 9 projemizin de önemli katkısının bulunduğuna inanıyoruz. Bu projelerle, yeni nesil şebeke teknolojilerini ve dikey sektörlere yönelik 5G tabanlı yenilikçi uygulamaları devreye almayı amaçlıyoruz” dedi.

Projeler, 6G’ye hazırlık aşamasının önemli birer parçası olacak

Hibe desteği alan operatörün yeni projelerinin, yerli ekosistemin güçlü oyuncularıyla beraber 1 Ocak 2023’ten itibaren fiilen başlayacağını kaydeden Murat Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu iki projenin, sanayinin dijital dönüşümünde akıllı üretim ve tasarım uygulamalarına yönelik farklı kullanım senaryolarına entegre şekilde sunulacak inovatif çözümlerle, 6G mobil haberleşme teknolojilerine hazırlık aşamasının önemli birer parçası olması hedefleniyor. Bunun yanı sıra şirketimizin de aktif şekilde rol aldığı ‘Akıllı Şebekeler ve Servisler’ (Smart Networks and Services) programı çerçevesinde yürütülen uluslararası Ar-Ge faaliyetleri, gelecek nesil haberleşme teknolojilerine yönelik yapılan çalışmalara öncülük ederek küresel ekosisteme de katkı sağlayacak. Diğer taraftan, Avrupa merkezli uluslararası Ar-Ge programının, geçtiğimiz günlerde imza törenini gerçekleştirdiğimiz Turkcell 6GEN LAB için de önemli fırsat alanları ve gelişim zemini sağlayacağı kanaatindeyiz.”

TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesiyle geleceğin teknolojilerine hazırlık

Operatörün ‘Yapay zekâ yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler’ projesi, TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme programı kapsamında desteğe layık görüldü.

1 Ocak 2023 itibarıyla fiilen çalışmalarına başlayacak operatörün yeni nesil teknolojiler araştırma laboratuvarında; geleceğin meslekleri arasında konumlanan yapay zekâ, 6G teknolojisi, otonom şebekeler ve yeni nesil teknolojilerin dikey sektörlere uygulanması alanlarında çalışmalar gerçekleştirilecek.

Operatörün AB desteği alan Ar-Ge projeleri şöyle açıklandı:

5G-MOBIX: 2018’de Ar-Ge çalışmalarına başlanan ve 2022 sonunda tamamlanacak projede, araç haberleşmesi için iş birlikçi, bağlantılı ve otonom mobilite denemeleri, 5G’deki temel yeniliklerden faydalanarak sınır geçiş senaryolarında gerçekleştiriliyor.

BEYOND5: Haziran 2020’de başlanan proje kapsamında, bir inşaat alanı olarak tasarlanan sahaya hizmet veren 5G deneme şebekesi üzerinden aktarılan yerleşik sensör verileri vasıtasıyla, inşaat araçlarının izleyeceği rotanın bulut veya uç bilişim yöntemleri ile işlenerek araçlara iletilmesiyle araçların uzaktan yönetilmesi hedefleniyor.

ADACORSA: Operatörün demo liderliği de üstlendiği bu projeyle, afet sonrası acil durum ve geçici erişimin gerektiği çeşitli kullanım senaryoları için özel bir 5G iletişim altyapısının, düşük veri iletim gecikmesi odağında İHA’lar yardımıyla tasarlanması ve gerçekleşmesi amaçlanıyor.

STORAIGE: Aralık 2020’de hibe desteği kazanan bu projede, dünya standartlarında yarı iletken teknolojilerinin geliştirilmesi ve sanayileştirilmesi amaçlanıyor. Operatör, konsorsiyumdaki tek telekom operatörü olarak, insansız yer araçlarının 5G üzerinden uzaktan yönetimine ek yapay zekâ ve uç şebeke temelli bir 5G mimarisi üzerine çalışıyor.

DRAGON: Aralık 2020’de çalışmalarına başlanan bu projede, D-band (130-174.8 GHz) radyo spektrumu kullanımıyla çok yüksek hızda veri iletimi elde edilerek bu sayede kısa mesafelerde fibere alternatif olacak inovatif çözümün geliştirilmesi planlanıyor.

COMMECT: Eylül 2022 tarihinde çalışmalarına başlanan bu proje kapsamında, dijitalleşmeyle beraber kırsal kesimde yaşayan tarımsal üreticilerin özellikle zeytin yetiştiriciliğinde kullanılacak verim takibiyle refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

HiCONNECTS: Ocak 2023’te faaliyetlerine başlanması planlanan projede, 5G ve ötesi şebeke mimarilerinde sanayinin dijital dönüşümü odağında özel şebekeler, hassas konumlandırma ve hücresel araç haberleşmesi konuları çalışılacak.

VERGE: Ocak 2023 itibarıyla çalışmalarına başlanacak bu projede ise genel olarak, yapay zekâ odağında 5G ve ötesi teknolojilerin uç şebeke mimarileri için tasarlanıp geliştirilmesi ve bunun üzerinde zenginleştirilmiş gerçeklik (XR) gibi belirli inovatif uygulamaların gösterimi hedefleniyor.

HumMingBird: Göç akımları ve göçü tetikleyen olguların anlaşılması ve ileriye dönük tahminlemesi için modellerin analiz ve monitör edilmesini konu edinen proje, Aralık 2019’da başladı ve Mayıs 2024’e kadar devam edecek.