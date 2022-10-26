Turkcell, ÇokÇekici film serisinin 8'incisini yayınladı

Turkcell, #ÇokÇekici temalı reklam filmi serisinin 8’incisini yayınladı. Film, operatörün birbirlerinden uzakta olan sevenleri ve özleyenleri birleştiren yüksek hızına ve kaliteli çekim gücüne vurgu yapıyor.

Turkcell’in yüksek çekim gücünü anlattığı reklam serisi #ÇokÇekici’nin 8’inci filmini yayınladı. Özlem ve sevgi temasıyla kurgulanan duygusal filmde, birbirlerinden uzakta olan sevenler ve özleyenler, diledikleri anda diledikleri yerden operatörün yüksek hızı ve kaliteli çekim gücü sayesinde sevdiklerine kavuşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, operatör ile sevenlere, özleyenlere; nerede olursa olsunlar sevdiklerine bağlanabileceklerini hatırlatan filmin duygu dolu müziğinin bestesi ve vokali Gripin’e ait. Rafineri imzası taşıyan filmin yönetmenliğini Ali Ardıç üstlendi. Serinin bir önceki yaz temalı 7’nci filminde ise ülkenin birçok noktasındaki doğal güzellikler ve operatör kullanıcılarının günlük yaşamlarından paylaştıkları anlar operatörün yüksek çekim gücüyle konu edilmişti.