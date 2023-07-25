Turkcell'den 'Daha İyi Bir Dünya İçin Konuşalım' podcast serisi

Turkcell’in geçen yıl Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’ndan hareketle sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında hayata geçirdiği ‘Daha İyi Bir Dünya’ podcast serisi, ikinci sezonunda Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Konuşalım’ adıyla devam ediyor. Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de ilk 5 bölümü yayınlanan ve toplam 10 bölümden oluşan seride, alanında başarılı bilim insanları iklim krizini geçmişten bugüne farklı alt kırılımlarla ele alıyor.

Daha iyi bir dünya hedefiyle çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerini pozitif yönde artırmaya odaklanan Turkcell’in; geçen yıl Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’ndan hareketle hayata geçirdiği ‘Daha İyi Bir Dünya’ podcast serisinin 10 bölümlük ikinci sezonu ilk 5 bölümüyle Türkiye’nin dijital müzik platformu fizy’de yayınlandı. Seri, Yuvam Dünya Derneği’nin bilimsel bilgi ve becerisiyle birleşerek ‘Daha İyi Bir Dünya İçin Konuşalım’ adını aldı. Alanında başarılı bilim insanlarının katkılarıyla fizy’de yayınlanacak 10 bölümlük programın moderatörlüğünü Yuvam Dünya’nın Yönetim Kurulu Üyesi Özgül Öztürk ve Proje Koordinatörü Saro Dadyan üstlendi.

Bilim dünyasından ‘Daha İyi Bir Dünya’ya destek

Projede, Türkiye’den başarılı bilim insanları iklim krizini geçmişten bugüne farklı alt kırılımlarla ele aldı. Her bölümde bir konuğun yer aldığı seride farklı alandaki uzmanlıklarıyla Prof. Dr. Bekir Karlığa, Prof. Dr. Utku Perktaş, Prof. Dr. Levent Kurnaz, Kıvılcım Pınar Kocabıyık, Selen Tanner görüşlerini ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Serinin ilk bölümünde Prof. Dr. Utku Perktaş, ‘Biyoçeşitliliğin önemi, insan etkileri ve bu etkileri azaltma yöntemleri’ni paylaştı. İlerleyen bölümlerde Prof. Dr. Bekir Karlığa, “Osmanlı’dan Günümüze Sürdürülebilirlik” konusunda soruları yanıtladı. Yuvam Dünya Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, ‘İklim krizi nedir? Bizi neler bekliyor?’ sorusuna cevap ararken; Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık, ‘Türetim ekonomisi ve iklim dostu yaşam döngüsü’nü ele aldı. Selen Tanner ise ‘Elektronik atıkların yolculuğu’nu anlattı.

Daha İyi Bir Dünya için Konuşalım içerikleri, yalnızca fizy’le sınırlanmaması ve daha fazla dinleyiciye ulaşabilmesi amacıyla global müzik platformlarında da dinlenebiliyor.