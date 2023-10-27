Turkcell'den 29 Ekim'e özel reklam filmi

Turkcell, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümüne özel duygu dolu bir reklam filmi yayınladı. #BuAşkBitmez vurgusunun yapıldığı filmde, Türk halkının Cumhuriyet’e 100 yıldır bitmeyen aşkı yürekleri ısıtan görüntülerle anlatıldı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını anlamlı bir reklam filmiyle kutlayan Türkiye’nin Turkcell’i #BuAşkBitmez vurgusu yaparak, filmi izleyenlerin içindeki Cumhuriyet aşkına ortak oluyor. Reklam filmi, Ezginin Günlüğü’nün sevilen şarkısı ‘Aşk Bitti’nin sözleriyle başlıyor. Bu duygu dolu şarkıya Türkiye’nin dört bir yanında 7’den 70’e vatandaşların Türk bayraklı görüntüleri eşlik ediyor. Türk milletinin birlik ve beraberliğinin, tek yürek olmasının kazanılan başarılarla birlikte doruk noktaya ulaştığı ve Cumhuriyet’e olan bağlılığın ön plana çıktığı filmde ‘100 Yıldır Bitmeyen Aşk’ vurgusu yapılıyor. Reklam filminin sonunda operatör, “Bu memleketin her köşesinde, 85 milyonun her nefesinde Cumhuriyet aşkı var. 100 yıl da geçse, 1000 yıl da geçse bu aşk bitmez” diyor.

Yapılan açıklamaya göre, Turkcell tüm kullanıcılarına 29 Ekim günü 100’üncü yıl coşkusuna özel Salla Kazan’la 10 GB internet hediye ediyor. Aynı zamanda TV+, fizy, lifebox, BiP ve GAME+ gibi dijital servisleriyle de Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayan Turkcell ayrıcalıklı kampanyalar sunuyor. TV+’ın premium ayrıcalıkları, 31 Ekim’e kadar herkese 1 hafta boyunca ücretsiz olarak açılırken fizy’ye ilk kez gelen kullanıcılar da 1 ay boyunca tüm içeriklere sınırsız olarak erişim sağlayabilecek. 29 Ekim coşkusunu şarkı listeleriyle artıracak olan fizy, İstanbul’da dikeceği 10 bin ağaçla “100. Yıl Cumhuriyet Ormanı” oluşturacak. Turkcell’in kişisel bulut depolama hizmeti lifebox ise kullanıcılarına Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait özel fotoğrafların olduğu, herkesin erişimine açık bir albüm sunacak. 29 Ekim’de ücretsiz kullanılabilecek iletişim ve yaşam platformu BiP’e aynı gün eklenecek menüden fizy, lifebox ve TV+ için 1923’er adet kampanya kodu dağıtılacak. Kod alan kullanıcılar, 1 yıl ücretsiz üyelik hakkına sahip olacak. Bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW powered by GAME+ ise 28 Ekim saat 19.23’ten itibaren gameplus.com.tr/1923 adresine gelen ilk 1923 kullanıcıya 1 haftalık ‘Premium’ abonelik hediye edecek. Kampanya 28 Ekim’de saat 19.23’te başlayacak, kullanıcılar haftalık paketlerini 1 ay içerisinde istediği zaman kullanabilecek.