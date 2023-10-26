Turkcell'den Cumhuriyet'in 100. Yılına özel dijital hediyeler

Turkcell, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını ekosistemindeki dijital markalarıyla kutluyor. TV+, fizy, BiP, lifebox ve GAME+’ın premium ayrıcalıklarını tüm kullanıcılarına ücretsiz olarak açan operatör, Salla Kazan ile de milyonlarca kişiye 10 GB internet hediye edeceğini duyurdu.

Turkcell, son 30 yılına değer kattığı Cumhuriyet’in 100’üncü yaşına özel bir dizi kampanyayı hayata geçiriyor. Ekosistemindeki dijital markalarıyla kullanıcılarına fayda sağlamayı amaçlayan Turkcell; TV+, fizy, BiP, lifebox ve GAME+’ın özel içerikleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırıyor. Turkcell’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı reklam filmi ise “#BuAşkBitmez” vurgusu yapıyor. Filmin sonunda Salla Kazan ile 29 Ekim’de tüm kullanıcılarına Turkcell uygulamasında yer alan Salla Kazan üzerinden 10 GB internet hediye ediyor.

Operatör, Cumhuriyet’in 100. Yılına özel dijital hediyelerini şöyle açıkladı:

Cumhuriyet filmleri TV+’ta yayınlanacak

Kaliteli içerikleri izleyiciyle buluşturan TV+’ın premium ayrıcalıkları, 26-31 Ekim tarihleri arasında herkese 1 hafta boyunca ücretsiz olarak açılıyor. Kampanyaya 31 Ekim’e kadar katılanlar, TV+’ın zengin içeriklerine 7 gün boyunca erişebilecek. Cumhuriyet’in anlam ve önemini anlatan pek çok içerik de 29 Ekim’e özel TV+’ta yayınlanıyor. Senaryosunu Turgut Özakman’ın yazdığı, başrollerini Rutkay Aziz ve Savaş Dinçel’in oynadığı ‘Kurtuluş’ dizisi yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşuyor. Ayrıca yönetmenliğini Zülfü Livaneli’nin yaptığı ‘Veda’ ile senaryolarını yine Turgut Özakman’ın yazdığı ‘Çanakkale 1915’ ve ‘Dersimiz Atatürk’ filmleri ve dönemi en çarpıcı kesitleriyle anlatan birbirinden özel belgeseller Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ekrana geliyor.

fizy’den 29 Ekim’e coşku, geleceğe orman

24-31 Ekim tarihleri arasında fizy’e gelen herkes, ayrıcalıklı bir deneyim yaşayacak. İlk kez fizy’e gelen kullanıcılar ise 1 ay boyunca tüm içeriğe sınırsız olarak erişim sağlayabilecek. fizy uygulamasının görünümü ve içerikleri de 24-31 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olacak. Tarkan’ın ‘Sen Rahat Uyu’, Kenan Doğulu’nun ‘İkinci Yüzyıl’ şarkıları, 100 yılın her dönemine dokunan özel hazırlanmış listeler ve ‘Ortamlarda Satılacak Bilgi’ podcast’inin ‘29 Ekim fizy Özel Bölümü’ ile 29 Ekim coşkusu fizy’de doyasıya yaşanacak.

fizy, uygulamada tüm zamanların en çok dinlenen 100 sanatçısı adına da İstanbul Kanlıca’da ‘100’üncü Yıl Cumhuriyet Ormanı’ kuracak. En çok dinlenen 100 sanatçı adına 100’er fidan dikecek olan fizy, 10 bin ağaçlık ormanıyla 100’üncü yıl hatırasını gelecek nesillere taşıyacak.

BiP’ten 1923’er adet kampanya kodu

İletişim ve yaşam platformu BiP’i, kullanıcılar 29 Ekim tarihinde ücretsiz deneyimleyebilecek. BiP servisine 29 Ekim’de eklenecek menüden fizy, lifebox ve TV+ markaları için 1923’er adet kampanya kodu dağıtılacak. Kod alan kullanıcılar, 1 yıl ücretsiz üyelik hakkına sahip olacak. Her kullanıcı, bir markadan tek kod alabilecek. Kullanıcılar farklı markalardan olmak üzere birden fazla kod edinebilecek.

lifebox 100 yıllık fotoğraf albümü paylaşacak

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel olarak kullanıcılarına fayda sağlayacak bir diğer marka ise Turkcell’in kişisel bulut depolama hizmeti lifebox olacak. lifebox, BiP üzerinden sunacağı kodlara ek olarak 1923 adet 1 yıl geçerli 100 GB saklama alanı için “CUMHURİYET” promosyon kodu verecek. Ayrıca lifebox kullanıcılarına Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait özel fotoğrafların olduğu bir albüm de sunulacak. Albüm herkes tarafından erişilebilecek ve paylaşılabilecek.

GAME+ heyecanı saat 19.23’te başlayacak

Bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW powered by GAME+ ise 28 Ekim saat 19.23’ten itibaren gameplus.com.tr/1923 adresine gelen ilk 1923 kullanıcıya 1 haftalık ‘Premium’ abonelik hediye edecek. Kampanya 28 Ekim’de saat 19.23’te başlayacak, kullanıcılar haftalık paketlerini 1 ay içerisinde istediği zaman kullanabilecek.

Ayrıca GAME+ 29 Ekim saat 19.23’ten itibaren herhangi bir premium paket alan ilk 100 kişiye satın aldıkları premium paketle aynı uzunlukta bir premium abonelik promosyon kodu hediye edecek. Kampanya 29 Ekim saat 19.23’ten itibaren alınacak ilk 100 premium paket için geçerli olacak. Böylece 12 aylık premium abonelik alan kullanıcılar paketlerine ek 12 ay ücretsiz premium abonelik kazanacaklar.

Reklam filmi youtu.be/gYW3FlAgQhY adresinden izlenebiliyor.