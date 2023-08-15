Turkcell'den faturasız kullanıcılarına özel yeni üyelik programı
Turkcell, faturasız hat kullanıcılarına özel yeni üyelik programı 'Gold'u tanıttı.
Turkcell, faturasız hat kullanıcılarına özel yeni üyelik programı ‘Gold’u tanıttı.
Turkcell, ekran yüzü Doğu Demirkol ile faturasız kullanıcılarına özel yeni programı ‘Gold’u tanıttı. Verilen bilgiye göre; kullandığı paket ne olursa olsun, Gold üyelik adımlarını tamamlayan faturasız hat sahibi Turkcell’liler, Gold üyelik avantajlarından yararlanma şansı yakalayacak. Gold üyeliğini aktif hale getiren kullanıcıların, 90 gün boyunca Gold üyelik hediyelerinden faydalanabileceği belirtildi.