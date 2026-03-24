Turkcell'den Yaşlılara Saygı Haftası'na özel 'Dijital Bahar Büyük Yarış' etkinliği

Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü Dijital Bahar sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Yaşlılara Saygı Haftası’na özel anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyüklerin, teknolojiyi bilinçli ve güvenli şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde ‘Dijital Bahar Büyük Yarış’ etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Ankara’daki huzurevlerinde bulunan teknoloji salonlarında kurulan yarış arabası simülatörlerinde en iyi dereceyi elde eden dört huzurevi sakini, Turkcell Genel Müdürlüğü’nde misafir edildi.

Turkcell, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde 2021 yılından bu yana yürüttüğü Dijital Bahar projesi kapsamında huzurevlerinde yaşayan büyükleri teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor. Proje bünyesinde kurulan teknoloji salonlarında büyükler; sevdikleriyle iletişim kurabiliyor, e-Devlet işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve VR gözlükler aracılığıyla ülkemizin farklı güzelliklerini sanal ortamda deneyimleyebiliyor. Sunulan dijital okuryazarlık eğitimleri sayesinde ise teknolojiyi daha bilinçli ve güvenli şekilde kullanmaları destekleniyor. ‘Dijital Bahar Büyük Yarış’ etkinliği de bu süreci daha eğlenceli ve motive edici hale getirerek öğrenmeyi pekiştiriyor.

Proje kapsamında düzenlenen ‘Dijital Bahar Büyük Yarış’ etkinliğinde, dört farklı huzurevinde kurulan yarış arabası simülatörlerinde katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de kıyasıya yarıştı. İstanbul, Kocaeli, Eskişehir ve Ankara’daki katılımcılar, dijital pistlerde yarışarak Turkcell’in sunduğu teknolojileri deneyimleme fırsatı buldu.

Yaşlılara Saygı Haftası’nda düzenlenen etkinlikte, parkuru en hızlı şekilde tamamlayan dört huzurevi sakini Büyük Yarış finali için İstanbul’daki Turkcell Genel Müdürlüğü’nde ağırlandı. Finale kalan katılımcılara 5G uyumlu akıllı telefon hediye edilerek dijital dünyayla bağlarını daha da güçlendirmeleri desteklendi.

"19 şehirdeki 20 huzurevinde Dijital Bahar Teknoloji Salonları kurduk, bu yıl bu sayımızı 30’a çıkaracağız"

Final öncesinde bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şöyle konuştu: "Büyüklerimizin teknolojiyle daha etkin iletişim kurmalarını ve bu alandaki alışkanlıklarını geliştirmelerini önemsiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle beş senedir titizlikle yürüttüğümüz Dijital Bahar projemizle 19 şehirde 20 farklı huzurevinde teknoloji salonları kurduk. Bu yıl, 10 şehrimizde 10 huzurevinde daha kurarak Dijital Bahar Salonları’nın sayısını 30’a ulaştıracağız."

Yaşlılara Saygı Haftası’nda büyük final heyecanı

Parkuru en hızlı tamamlayan 4 kişiyi, final yarışı için İstanbul’daki Turkcell Genel Müdürlüğü’nde ağırladıklarını belirten Dr. Ali Taha Koç, şöyle devam etti: "Bu etkinlikle dijital salonlarla teknoloji adaptasyonunu artırdığımız büyüklerimizin günümüz sosyalleşme ortamlarını deneyimlemesini sağlıyoruz. Bunun yanında teknolojinin hızla ilerleyen dünyasında, onların da bu yarışın bir parçası olduğunu göstermek istiyoruz. Geçen yıl da coşkuyla ve büyük katılımla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin ardından, Yaşlılara Saygı Haftası’nda teknolojiyle eğlenceyi birleştiren yarışın bu yıl ikincisini düzenledik. ‘Dijital Bahar Büyük Yarış’, dört farklı şehirdeki huzurevlerinde kurduğumuz yarış arabası simülatörleri sayesinde büyüklerimizin hem eğlenmelerini hem de teknolojiyi daha aktif kullanmalarını sağladı. Dijital Bahar Büyük Yarış’a katılan herkesi ve final yarışının galiplerini yürekten kutluyorum."