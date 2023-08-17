Turkcell'den yerli siber güvenlik çözümleri ihracatı

Turkcell, siber güvenlik alanındaki inovatif ürün ve hizmetlerinin yurt dışına ihracı konusunda önemli bir uluslararası anlaşmaya imza attı. Quantum Siber Teknoloji şirketiyle imzalanan bu anlaşmayla Turkcell, Azerbaycan’da başta finans sektörü olmak üzere farklı kurumlara ve şirketlere sunacağı siber olgunluk analizi, siber saldırı izleme-engelleme, siber tehdit istihbaratı, kimlik-erişim yönetimi ve zafiyet yönetimi gibi teknolojik hizmetler sunacak.

Turkcell, yurtiçi müşterilerine ve çözüm ortaklarına yönelik geliştirdiği siber güvenlik ürün ve hizmetlerini, uluslararası pazara da ihraç ederek ülke ekonomisine katma değer sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu hedef kapsamında operatör, son olarak Azerbaycanlı Quantum Siber Teknoloji şirketiyle siber güvenlik alanında önemli bir iş birliğine imza attı.

Turkcell Azerbaycan pazarına sadece ürün değil ‘know-how’ da ihraç edecek

Yapılan anlaşma kapsamında Turkcell’in siber güvenlik alanındaki ürün ve hizmetleri, Quantum Siber Teknoloji şirketi iş birliğiyle Azerbaycan pazarına açılacak. Azerbaijan Franchise Association (AFA) firması da bu süreçte koordinasyon desteği sağlayacak. İş birliği sayesinde Azerbaycan’da başta finans sektörü olmak üzere farklı kurumlara ve şirketlere siber olgunluk analizi, siber saldırı izleme-engelleme, siber tehdit istihbaratı, kimlik-erişim yönetimi, zafiyet yönetimi ve sızma testleri gibi farklı pek çok alanda kapsamlı servisler sunulacak.

Operatör, Azerbaycan teknoloji pazarına ihraç edeceği yerli siber güvenlik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra bu konuda yıllardır oluşan inovatif bilgi birikimini de paylaşacak. Turkcell’in aktaracağı siber güvenlik bilgi birikimi sayesinde Azerbaycan’da sektörün gelişimine katkı sunulması ve kritik öneme sahip kurumların siber güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Siber Güvenlik Direktörü Emin İslam Tatlı’nın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine Azerbaijan Franchise Association Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Ofisi Başkanı Aytan Heyderkhanli, GNI Soft ve Quantum Siber Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Asadov, GNI Soft Genel Müdürü Nurlan Valiyev ile Quantum Siber Teknoloji Genel Müdürü Rauf Hesenov katıldı.

“Yeni nesil siber güvenlik çözümlerimizi uluslararası pazara da taşıyoruz”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yapılan anlaşmayla ilgili törende şunları söyledi: “Siber güvenlik, Turkcell iş stratejisinin önemli bir bileşeni. Teknoloji şirketi yetkinliğimize entegre şekilde siber güvenlik ve bilgi güvenliği tecrübelerimizi de hem kurumsal hem bireysel müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Turkcell olarak bu alanda geliştirdiğimiz yeni teknolojilerle müşterilerimizin artan taleplerine çözümler geliştiriyoruz. Siber ortamda ortaya çıkan tehditleri belirliyor, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler geliştirerek, ilgili aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleri yapıyoruz. Süreçlerimizi yeni deneyimlerle geliştirerek ve yeni nesil teknolojileri kullanarak güvenli sistem altyapıları kurguluyoruz. Geliştirdiğimiz inovatif siber güvenlik çözümlerini uluslararası pazara da taşıyoruz. Bu amaçla kardeş ülke Azerbaycan’dan Quantum Siber Teknoloji firmasıyla imzaladığımız anlaşmayla önemli bir ilk adımı daha atmış olduk.”

“Ülkemizdeki kritik öneme sahip kurumların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz”

Quantum Siber Teknoloji Genel Müdürü Rauf Hesenov ise iş birliğiyle ilgili, “Şirket olarak hedefimiz Azerbaycan pazarında bilgi teknolojileri güvenliği için inovatif ve güvenli çözümler uygulamaktır. Yaptığımız iş birliği sayesinde Turkcell’in siber güvenlik ürün ve hizmetleri ile bu alandaki geniş tecrübelerinden yararlanarak Azerbaycan’da sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmayı ve kritik öneme sahip kurumların güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.