Turkcell dünya telekomünikasyon liderlerini İstanbul'da ağırladı

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği’nin (NGMN) 2023 yılındaki son forumu ve yönetim kurulu toplantısı, Turkcell’in ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı. Aralarında T-Mobile, Orange, China Mobile gibi dünyanın önde gelen telekom şirketlerinin bulunduğu ve sektörün gelecek planlarının değerlendirildiği toplantıda, global 6G standartlarının oluşturulması ile 5G teknolojisinin gelişimi konuları tartışıldı.

Türkiye’deki dijital teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlayan Turkcell, uluslararası alanda yürütülen yeni nesil teknolojilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmalara da öncülük etmeye devam ediyor. Turkcell, uluslararası operatörler kuruluşu Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği’nin (Next Generation Mobile Networks Alliance - NGMN) bu yılki son forumu ve yönetim kurulu toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yaptı.

Operatörler, birlikte yürüttükleri projelerle global telekomünikasyon sektörünün gündemindeki 6G ve 5.5G gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi ve standardizasyonuna rehberlik etmeyi amaçlıyorlar. Türkiye’nin ve Turkcell’in sektörün uluslararası dönüşümündeki rolünü öne çıkaran bu projelerde operatörler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımları yapılarak daha sürdürülebilir küresel bir telekomünikasyon sektörü oluşturulması da hedefleniyor.

Sektörün geleceğine yönelik stratejik konular değerlendirildi

Turkcell Tepebaşı Plaza’da gerçekleştirilen Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği’nin (NGMN) buluşmasında özellikle mobil telekomünikasyonun geleceğine ilişkin üç stratejik odak konusu ele alındı. Etkinliğin odak alanlarından ilki, 6G teknolojisinin ihtiyaçları üzerine oldu. Çalışma kapsamında dünyanın en önemli operatörleri, 6G beklentilerini ve teknolojinin ihtiyaçlarını değerlendirdi. 2030’a kadar hazır olması beklenen 6G teknolojisinin, küresel standartlarının oluşturulması için 6G’nin vizyonu, kullanım senaryoları, gereksinimleri ve tasarım hususları gibi konular üzerinde çalışan NGMN üyesi operatörlerin, bir diğer önemli odak alanı ise sürdürülebilirlik ve yeşil şebekeler konusuydu. ‘Yeşil Gelecek Şebekeler Programı’ kapsamında karbon emisyonu azaltımı, enerji verimliliği, tedarik zinciri, döngüsel ekonomi gibi konulardaki stratejiler ve iyi uygulamalar ele alınarak; daha sürdürülebilir bir küresel telekomünikasyon endüstrisi için yapılması gerekenler toplantıda değerlendirildi. NGMN faaliyetleri kapsamında odaklanılan son konu ise telekomünikasyon şebekelerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar oldu.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, NGMN’nin İstanbul buluşmasıyla ilgili şunları söyledi: “Türkiye’de dijital teknolojilerin gelişimine en önemli katkı sağlayan şirketlerden biri olarak, yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi konusunda uluslararası alanda da öncülük etmeye devam ediyoruz. Sektörümüzün geleceği hakkında stratejik tartışmalar ve deneyim paylaşımı için telekomünikasyon sektörünün önde gelen liderlerini İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyduk. Geçtiğimiz yılın sonunda yapay zekâ tabanlı otonom yeteneklere sahip geleceğin 6G şebekelerinin geliştirilmesi için ‘Turkcell 6Gen Lab’ adlı bir Ar-Ge Laboratuvarı kurduk. Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği’nde başta 6G olmak üzere, sektörümüzün dönüşümündeki öncü rolümüzü teyit eden ulusal ve uluslararası birçok projeye katkıda bulunmaya devam ediyoruz.”

NGMN Alliance CEO’su Anita Döhler ise, “Turkcell’in NGMN Forumu’na ve yönetim kurulu toplantısına ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu etkinlik, Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği’nin ana odak alanlarındaki çalışmalarıyla ilgili güncellemeleri paylaşmak için önemli bir fırsat sağladı. Burada, mobil telekomünikasyon sektörünün bugünkü ve gelecekteki en büyük fırsatlarını ve zorluklarını ele aldık. Tüm ekosistemin yararına olacak şekilde sektöre etkili bir rehberlik sağlama konusunda net bir misyonumuz var” dedi.

Turkcell NGMN çalışmalarını Ar-Ge ile destekliyor

Operatör, yeni nesil teknolojilerle ilgili Ar-Ge ekibinin de desteğiyle Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği projelerine destek vermeye devam ediyor. Daha önce 5G test projesine başarıyla liderlik edip, bu alandaki sonuç dokümanının oluşmasını sağlayan operatör mühendisleri, Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği’nin başta 6G teknolojisi ve Yeşil Şebekeler olmak üzere çalışmalarında da aktif olarak yer alıyor.