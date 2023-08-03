Turkcell'e 'sürdürülebilirlikte mükemmellik' skoru

Turkcell, ‘Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim’ küresel değerlendirme anketinde ‘A’ notuyla ‘Excellent Sustainability’ skorunu aldı. Turkcell ayrıca Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen “Altın Green Check” sertifikasını da aldı.

Kurumsal sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarını faaliyet gösterdiği tüm alanlarda aralıksız sürdüren Turkcell; dünya çapında tüm işletmelerin ESG (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) kriterlerine göre sürdürülebilirlik derecelendirme ve değerlendirmelerini yapabilecekleri online platform Synesgy’nin ESG Değerlendirme kriterlerinden ‘A’ notu alarak ‘Excellent Sustainability’ skorunun sahibi oldu.

Şirket ayrıca iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri, müşteri iletişimi gibi farklı birimlerinde geçekleştirdiği çevreye duyarlı çalışmaların sonucunda Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen ‘Altın Green Check’ sertifikasını da aldı.

“Negatif izleri sıfırlıyoruz”

Yeni skor ve sertifika ile ilgili konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “CDP (Karbon Ayak İzi Raporlaması) skoru ile sektörde lideriz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi; negatif etkimizi sıfırlama ve aynı zamanda pozitif etkimiz için inovatif çözümler sunma yaklaşımıyla yürütüyoruz. Uluslararası derecelendirmeler, sertifika, ödül ve skorlar; durduğumuz yerin doğru olduğunu gösteriyor. ‘Mükemmel Sürdürülebilirlik’ skoru için de bu anlamda gururluyuz. Türkiye’nin sektöründe yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirketi olarak ülkemiz ve dünyamız için sosyal ve çevresel etkiyi artıracak iş modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.