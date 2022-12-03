Turkcell, engelleri teknolojisi ve sosyal projeleriyle aşıyor

Turkcell, engellilerin sosyal hayata tam katılımı için erişilebilirlik çözümleri ve sosyal sorumluluk projelerinde ‘fırsat eşitliği’ne odaklanıyor. Operatör, engelli bireyler için teknolojileriyle spordan kültür sanata, eğitimden iletişime kadar hayata geçirdiği pek çok farklı alanda erişilebilir çözümler ve sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor.

Engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını sağlamak için pek çok farklı alanda sosyal çalışmalar hayata geçiren Turkcell, ‘erişilebilirlik’ ilkesiyle hayata geçirdiği mobil uygulamaları, çözümleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle ‘fırsat eşitliği’ne odaklanıyor. Kuruluşundan bu yana engelli bireylerin önündeki sosyal bariyerleri kaldırmayı, sosyal hayata eşit ve tam katılımını fırsat eşitliğiyle sağlamayı hedefleyen operatör; ‘Engel Tanımayanlar’ çatısı altında Hayal Ortağım Uygulaması, BiP Cana Yakın projesi, Turkcell Diyalog Müzesi, Engelsiz Akademi ve Engelsiz Spor gibi projelerle teknolojinin hayatı kolaylaştırıcı gücünü topluma taşıyor.

“Engelleri, Turkcell’in eşsiz teknolojileri ve hayata dokunan projeleriyle aşıyoruz”

Herkes için daha erişilebilir bir dünya inşa etmek için, farklı projelerle toplumsal hayata dokunduklarını hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şöyle konuştu: “Erişilebilirlik uygulamalarında dünyada öncü şirketlerden biri olarak, üstün ve yenilikçi Turkcell teknolojilerini, herkes için erişilebilir çözümlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle bir araya getiriyor, engelli bireylerin önündeki sosyal bariyerleri aşmalarına yardımcı oluyoruz. Erişilebilir ürün ve çözümlerimizin sayısını artırmaya, daha eşitlikçi hizmetler sunmaya ve engel tanımayan dünyalar için teknolojinin kaldıraç etkisini kullanmaya devam ediyoruz. Şirket olarak engellilerin sosyal yaşama eşit ve tam katılımlarına odaklanarak var gücümüzle çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana engelli bireylerin ve spesifik ihtiyaçlara sahip diğer pek çok grubun önündeki sosyal bariyerleri kaldırmayı, sosyal hayata eşit ve tam katılımları için fırsat eşitliği sağlamayı görev edinmiş bir şirketiz. Teknoloji dünyayı değiştiren en büyük güç. Biz de toplumun faydasını en iyi yaptığımız işle; teknolojiyle sağlıyoruz. Şirketimiz, Türkiye’de GSMA’in (The GSM Association) Engelli Bireyler için Dijital Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik Prensipleri’ne imza atan ilk şirket. Herkesin Turkcell’i olarak hayata dokunan tüm projelerimizi ve eşsiz platformlarımızı engelli müşterilerimiz ve çalışanlarımız için uluslararası kabul edilen erişilebilirlik standartlarına ve prensiplere göre geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Turkcell’in erişilebilirlik uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri şöyle açıklandı:

Görme engelli bireyler için ‘Hayal Ortağım’

Operatörün görme engelli bireylere yönelik geliştirdiği ‘Hayal Ortağım’ uygulaması, dünyada ilklerden biri olarak dikkat çekiyor. Görme engellilerin bilgiye ve teknolojiye erişimini kolay hale getiren uygulama; kullanıcılarına filmler için sesli betimleme teknolojisi, operatörün mağazaları, AVM’ler ve üniversiteler gibi kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi ve güncel haberler, köşe yazıları, kitaplar, eğitimler gibi içerikler sunuyor. 2022 yılında 60 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlere ulaştıran operatör, canlı betimleme teknolojisiyle de tiyatro, müzikal gibi etkinlikler için anlık betimleme hizmeti vermeye başladı. Operatörün mekan sponsorluğu bulunan mekanlarında Eylül ayında Zorlu PSM’de oynanan Peter Pan Var olmayan Ülke ve Ekim ayındaki Turkcell Vadi’deki Cimri oyunlarında canlı olarak sesli betimleme teknolojisi sunuldu. Ayrıca Hayal ortağım kapsamında 103 operatör mağazasında kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi uygulandı. Hayal Ortağım, tüm operatörler üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Otizmli çocuklara BiP’teki ‘Cana Yakın’ Platformu rehber oluyor

Türkiye’de 0-19 yaş aralığında 1 milyon 900 bin civarı otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Tanı sonrası eğitime giden süreçte ve eğitim dönemi boyunca aileler birçok bilgi ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada iletişim ve yaşam platformu BiP, otizmli olan çocukların ailelerinin, otizm ve özel eğitime dair sorularına uzman doktor ve öğretmenlerden yanıt bulabilecekleri profesyonel iletişim kanalıyla uzaktan hizmet veriyor. Tohum Otizm Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen ‘Cana Yakın’ projesiyle açık olan platform otizmli çocukların ve ailelerinin rehberlik ve psikolojik ihtiyacını karşılıyor. Aileler, iletişim ve yaşam platformu BiP’te açılan Cana Yakın kanalı sayesinde ihtiyaç duydukları güvenilir bilgi ve desteğe sürekli olarak erişebiliyor, rehberlik hizmeti ve eğitim programlarından faydalanabiliyor. Cana Yakın kanalını kullanmak isteyenler, BiP uygulamasında bulunan Keşfet bölümünden kanalı seçerek takip ederek kaynağa ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, otizm hakkında danışmak istedikleri konular için kanal üzerinden online randevu alarak Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları’nın uzman eğitimcileriyle iletişim ve yaşam platformunda canlı olarak görüşebiliyorlar.

Turkcell Diyalog Müzesi 70’ten fazla engelli bireyin iş yeri

İstanbul Social Enterprise ortaklığıyla hayata geçirilen ‘Karanlıkta Diyalog’ sergisine, ‘Sessizlikte Diyalog’ sergisinin de eklenmesiyle birlikte ‘Turkcell Diyalog Müzesi’ adı altında oluşturulan kalıcı müze ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Operatörün desteğiyle ziyaretçileri görme ve işitme engelli rehberler eşliğinde farklı bir dünyaya taşıyan farklı proje, İstanbul’da 70’in üzerinde görme ve işitme engelliye istihdam sağladı. Ziyaretçi sayısı geçen yıl 10 bini bulan müzenin, açıldığı günden bu zamana kadarki ziyaretçi sayısı 500 bini aştı.

‘Engelsiz Spor’ ile 10 binden fazla bireye erişim sağlandı

2021 yılında ‘Engelsiz Spor’ Projesi kapsamında pandemi döneminde evde olan engelli sporculara destek için eğitim programı hazırlandı. Toplamda 40 farklı videodan oluşan uzaktan eğitim programında; görme, işitme, bedensel engelli bireylerin ve otizmli çocukların kendi ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan içerikler, Turkcell Engelsiz Akademi ve operatörün YouTube kanalı üzerinden ulaştırıldı. Proje kapsamında 10 binden fazla kişiye erişim sağlandı.

Yine Engelsiz Spor Projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 11 spor sınıfı kuruldu, 10 bine yakın engelli öğrenciye erişim sağlandı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile öğrencilere destek devam etti.

‘Engelleri Aşan Filmler’ de TV+’ta

Dijital televizyon platformu TV+, engelli kullanıcıları için 2019 yılında açtığı ‘Engelleri Aşan Filmler’ kategorisini bu yıl da yenilemeyi sürdürüyor. Görme ve işitme engelli izleyicilerin de platformdan eşit şekilde faydalanması için çalışan TV+; filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri ekleyerek kullanıcılara sunuyor. Engelli bireyler için uygun hale getirilen onlarca film, Engelleri Aşan Filmler kategorisinin yanı sıra 555. kanalda ve Plus salonlarda yer alıyor.

‘Engelsiz Akademi’yle eğitimin kapıları aralanıyor

Turkcell Akademi, özel eğitim içeriklerine her yıl yenisini ekleyerek gelişim programlarını arttırmayı sürdürüyor. Bugüne kadar teknolojiden kişisel gelişime, iş dünyasından liderliğe, inovasyondan girişimciliğe kadar işaret dilinde çeşitli eğitimler sunan dijital platform, ‘Türk İşaret Dili’ eğitimiyle engelsiz yaşam için yetkinlik kazandırıp farkındalık oluşturuyor. Görme engelli bireyler için IOS ve Android eğitimleri, ‘Engelsiz Yaşam’ eğitimleri ve son eklenen spor eğitimleriyle faydalı gelişim programları sunuyor.

Görüntülü işaret diliyle destek veren Müşteri Hizmetleri

Operatör, 2019’da başlattığı Yüze Yüze Müşteri Hizmetleri kanalıyla Turkcell ve Turkcell Superonline işitme engelli müşterilerinin hayatına kolaylık getiriyor. Operatör uygulaması hizmetine Mayıs 2020’de BiP kanalının da eklenmesiyle birlikte bu uygulamalardan Turkcell ve Superonline mağazalarındayken ‘Yüz Yüze Müşteri Hizmetleri’ne ulaşılarak, haftanın her günü 10.00-01.45 saatleri arasında işaret diliyle görüntülü hizmet alınabiliyor. Bu kapsamda aylık 20 bin çağrıya hizmet veriliyor.