Turkcell Genel Müdürü Erkan: 'Fiberde hedef 25 milyon hane'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Başlattığımız Dijital Türkiye seferberliği ile yılın ilk 9 ayında 176 bin yeni kazanımla 2,1 milyon fiber müşteriye ulaşmanın mutluğunu yaşadık. Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için fiber yatırımlarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz" dedi.

Dijital Türkiye hedefi için Türkiye’nin dört bir yanında fiber seferberliği başlatan Turkcell, fibere yönelik hayata geçirdiği yatırımlarla beş miyon hane için fiber altyapıyı hazır hale getirdi. 55 bin km’lik fiber altyapısıyla Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarına hız veren şirket, yılın ilk 9 ayında 710 bin yeni hane erişimi ile toplam fiber hane erişimini 5.2 milyona ulaştırdı.

Türkiye’nin dijitalleşmesi için ışık hızında fibere yönelik yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: "Ev kullanıcılarını kendi altyapımız üzerinden ilk kez 2007 yılında fiber internet hizmetiyle tanıştırmıştık. Bugüne kadar geçen sürede müşterilerimizin büyük bir ilgisi ile karşılaştık ve bu ilgi pandemi sonrası değişen alışkanlıklarımız ve hayatımıza giren değişikliklerle ivmelenerek arttı. Turkcell olarak bizde ihtiyaç duyulacak altyapıya yönelik yatırımlarımızı tüm Türkiye’yi fiber ağlarla örecek şekilde genişlettik. Başlattığımız Dijital Türkiye seferberliği ile yılın ilk 9 ayında 176 bin yeni kazanımla 2,1 milyon fiber müşteriye ulaşmanın mutluğunu yaşadık. Gerçek fiberin ülkemizdeki 25 milyon haneye ulaşabilmesi için fiber yatırımlarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz."