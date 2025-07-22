Turkcell Genel Müdürü Koç: 'Kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz'

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Turkcell teknolojileriyle Türkiye’nin verisi Türkiye’de ve güvende" dedi.

Ankara Gazi Anadolu Lisesi’nde ‘MEB-BİP Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı Tanıtım Programı’ lansmanı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Turkcell iş birliğinde ulaşılabilirliği artırma hedefiyle gerçekleştirilen lansmana Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç katıldı. Düzenlenen programda, ‘Öğretmen Bilgi Servisi’ ve ‘Okul Veli Asistanı’ servislerinin detayları katılımcılarla paylaşıldı.

Lansmanda konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 31 yıldır ülkenin dijital geleceği için var güçleriyle çalıştıklarını anlatarak, 38 milyon mobil müşterisiyle sektörün lideri olduklarını söyledi.

"Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasında eğitim çok özel bir yere sahip"

Hayatın her alanında toplumsal projeler gerçekleştirdiklerini belirten Koç, "Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasında şüphesiz eğitim çok özel bir yere sahip. Zira eğitim, bireyin gücüdür. Bir toplumun geleceğidir. Bu anlayışla ve Millî Eğitim Bakanlığımızın kıymetli desteği ile toplumumuzu geleceğe hazırlayan adımlar atıyoruz" diye konuştu.

BİP uygulamasının ülkenin yetiştirdiği mühendisler tarafından yapıldığına dikkati çeken Koç, "192 farklı ülkede kullanıcısı olan BiP, pek çok özelliğiyle etkin bir iletişim ortamı sunuyor. BiP, yalnızca bir uygulama değil; veri egemenliğimizin, milli teknoloji vizyonumuzun da bir yansıması. En stratejik özelliği ise, verilerimizin ülkemiz sınırları içinde kalması" şeklinde konuştu.

MEB ile yapılan iş birliği kapsamında düzenlenen uygulamalar hakkında bilgi veren Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Servislerimizden ilki olan Öğretmen Bilgi Servisi, duyuruların takibinden müfredat bilgilendirmelerine kadar geniş bir kullanım alanı sağlayacak. İnşallah bu değerli servis, öğretmenlerimizin günlük takip süreçlerini daha da kolaylaştıracak. Bir diğer servisimiz, Okul Veli Asistanı. Bu servis velilerimiz için. Eylül ayı itibarıyla, yani yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte, tüm velilerimiz hangi operatörü kullanıyor olurlarsa olsunlar, çocuklarının okuldaki durumlarını pratik bir şekilde öğrenebilecekler. Böylece çocuklarımızın eğitim yolculuğuna da dijital destek ve güçlü bir katkı sağlamış olacağız."

Koç, dijital çağda veri güvenliğinin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yeni nesil iletişim teknolojilerinde söz sahibi bir Türkiye için, kendi teknolojilerimize, yeni dijital ürünlere sahip olmamız büyük önem arz ediyor. Biz de Turkcell olarak verilerimizi üstün özelliklere sahip merkezlerimizde yurt içinde tutarak bu vizyona katkı sağlıyoruz. Kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Turkcell teknolojileriyle Türkiye’nin verisi Türkiye’de ve güvende. Turkcell olarak kurduğumuz her teknoloji köprüsü, ülkemizi güçlü bir geleceğe bağlıyor. Bugün sizlerle paylaştığımız çalışmalar da bu köprülerden bir tanesi. Bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isterim ki; teknolojideki liderliğimizi ülkemiz ve gençlerimiz için kullanmaya devam edeceğiz."