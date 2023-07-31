Turkcell Global Bilgi 'Techno Camp' başladı

Turkcell Global Bilgi’nin teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç mühendislere kariyer ve gelişim fırsatları sunan Techno Camp 2023 programı başladı. 28 Mart’tan itibaren Türkiye’nin dört bir yanından 4 bin mühendis adayının başvurduğu programda 52 genç mühendis eğitimlere katılmaya hak kazandı. Kampı başarıyla tamamlayan mühendisler, Turkcell Global Bilgi bünyesinde uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verecek.

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi’nin düzenlediği, geleneksel hale gelen Techno Camp 2023 programı başladı. Techno Camp programına bu yıl teknoloji alanında kariyerine yön vermek isteyen 4 bin mühendisin başvurduğu programda, yapılan değerlendirmeler sonucunda 52 teknoloji mühendisi eğitimlere katılmaya hak kazandı.

Program kapsamında Yazılım ve Veri Analitiği başlığı altında; programlama dillerinden yapay zekaya, kurumsal çözümlerden iş zekasına ve çevik kültüre, müşteri deneyimi teknolojilerinden, network altyapı teknolojilerine ve robotik süreç otomasyonu (RPA)’a kadar pek çok farklı alanda eğitimler veriliyor.

“Techno Camp ile genç mühendisleri iş hayatına kazandırıyoruz”

Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar programın katkılarına dair şöyle konuştu: "Teknolojiye ve gençlerimize yatırım yapmaya çok önem veriyoruz. Gençlerin teknoloji dünyasında kariyer hayallerine ulaşması için gerçekleştirdiğimiz Techno Camp 2023 programımıza, bu yıl da 4 binin üzerinde mühendis başvurusu alarak yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yüksek başvuru sayısına erişmemiz, mühendislerle ortak hayallerimizin olduğunu gösteriyor. Yeni mühendislerin iş hayatına katılımını güçlendirmek, onları yeni teknolojilere hazırlamak ve hayallerini paylaşarak büyütmek için başlattığımız programa gençlerin gösterdiği ilgi motivasyonumuzu daha da artırıyor. Techno Camp 2023 programımız ile teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen 52 genç mühendisimiz 2 ay boyunca teorik ve pratik eğitimlerden oluşan bir eğitim alacaklar. Mühendislerimiz program sonunda, şirketimizde teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verecekler. Bugüne kadar gerçekleştirilen Techno Camp’lerden şirketimize katılıp ses getiren işlere imza atan çalışanlarımızı da bu noktada gururla hatırlamak isterim. Turkcell Global Bilgi olarak Techno Camp ile genç mühendislerimizin gelişimine katkı sağlarken diğer yandan da kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Programımıza olan ilginin verdiği motivasyon ile gençlerin iş hayatına katılımı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”