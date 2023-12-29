Turkcell ile 'Geleceği Yazanlar' 10 yaşında

Turkcell’in 2013’ten bu yana Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişimine ve yetenek dönüşümüne önemli katkılar sunan ‘Geleceği Yazanlar’ projesinin 10’uncu yıl töreni, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla düzenlendi.

Turkcell’in 2013’ten bu yana teknolojiyi hayatın her alanına entegre ederek gençlerin ve kadınların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olduğu ‘Geleceği Yazanlar’ projesinin 10’uncu yılı, düzenlenen törenle kutlandı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı ev sahipliğinde, Turkcell Küçükyalı Plaza’da düzenlenen törene, projede önemli desteği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Törende, ‘Geleceği Yazanlar’ projesinin 10 yıldır Türkiye’nin teknoloji ve yazılım alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak için önemli bir rol oynadığı vurgulanırken, bu yıl gerçekleştirilen programların mezuniyetleri de yapıldı. ‘Siber Güvenliğin Süper Kadınları’ programının birincisi Esra Demir, ‘Geleceği Yazan Kadınlar - Gaziantep Yazılım Test Uzmanlığı Eğitim Programı’nın birincisi Hacer Taşçı ve ‘Gönül Bağı - Yazılımcı Yetiştirme Programı’nın birincisi Görkem Arslanboğan plaketlerini Emine Erdoğan’ın elinden aldı.

İnternet ‘Siber Güvenliğin Süper Kadınları’na emanet

Turkcell’in girişimcilik ve istihdam projeleri kapsamında 2022’de başlattığı ‘Siber Güvenliğin Süper Kadınları’ programı, bu yılki ‘Geleceği Yazanlar’ töreninin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Siber güvenlik sektöründe kadın istihdamını artırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan programa, Türkiye’nin 81 ilinden, yaş, meslek ve eğitim sınırı olmaksızın bu alana ilgi duyan kadınlar katıldı. Adaylar ‘Geleceği Yazanlar’ platformundaki 22 saatlik eğitimi tamamlayıp testleri başarıyla geçerek programa katılmaya hak kazandı. Program kapsamında, 120 saatlik yoğun ve deneyim odaklı bir ‘bootcamp’ eğitimi gerçekleştirildi. Ayrıca seçilen 100 kadın katılımcı, Turkcell Siber Güvenlik ekibindeki kadınlardan mentorluk desteği aldı.

Törende, bu programa katılan kadınların kendi deneyim ve bilgilerini yazdıkları ‘Siber Güvenlik El Kitabı’ da ilk kez tanıtıldı. Kitapta ‘Kablosuz Ağ Güvenliği’, ‘Sosyal Medya Güvenliği’, ‘Güvenli İnternet’, ‘Parola Saldırıları’, ‘Cihaz Güvenliği’, ‘e-Posta Güvenliği’ ve ‘Donanım Güvenliği’ gibi günlük hayatı doğrudan etkileyen konular ele alındı. Turkcell ayrıca kitabı yazan kadınları Türkiye’nin 81 ilindeki okullarda bu bilinçlendirme hareketini yürütmek üzere ‘siber güvenlik elçileri’ olarak konumlandırdı. Böylece projenin sürdürülebilirliği de sağlanmış oldu.

Törende bir konuşma yapan Emine Erdoğan, şunları söyledi; "Bu gözle bakıldığında, bir gelecek meselesi olan siber güvenlik alanında kadın çalışanların sayısını arttırmak, kadınların sektörde daha fazla varlık göstermelerini sağlamak ve bu alanda farkındalık oluşturmak ayrı bir önem kazanacaktır. Şu bir gerçek ki; dijital dönüşüm insanlığa bugüne kadar sahip olmadığı nice değerli imkanlar sunuyor. Bilgiyi, mekandan bağımsızlaştırarak, daha kolay erişilebilir olması dolayısıyla fırsat eşitliğine katkı sağlıyor.”

Geçmişte ilim tahsilinin aylarca süren yolculuklar ve uzun süren araştırmalar gerektirdiğini aktaran Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün dünyanın bilgisi avuçlarımızın içinde bulunuyor. Kütüphanelere açık erişim, müzelerin dijitale aktarımı, uzaktan eğitim gibi olanaklar, cinsiyet temelli kısıtlamaları ve zihinlere kazınmış bariyerleri aşmayı kolaylaştırıyor. Bununla beraber, dünya üzerinde üretilen bilginin katlanma süresinin giderek kısalması, rekabeti artırırken daha özverili çalışmayı zorunlu kılıyor. Dilerim ki yaptığınız iş ne kadar değerli olursa olsun teknoloji gerçeklikle, çevrenizle, doğayla ilişkinizi koparmasın. Sizlerin insana rağmen değil, insan için geliştireceğiniz yazılımlar ile çağın sınamalarının karşısında daha güçlü ve dirayetli duracağınıza şüphem yok. Genç kızlarımız güçlendikçe, yakın çevrelerinden başlayarak ülkelerinde, bölgelerinde ve tüm dünyada diğer kadınların da güçlenmesine vesile olacaklar. Savunma sanayii, enerji, finans, sağlık, eğitim gibi her alanda kadınlarımızın emeği arttıkça, Türkiye Yüzyılı için kurduğumuz hayaller gerçeğe daha da yaklaşacak."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ise dijital dünyada, veri güvenliği kadar mahremiyetin sınırlarını korumanın da önemli bir güvenlik meselesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı birey olarak kendimizin, çocuklarımızın, ailemizin mahremiyetine sahip çıkmak büyük önem arz ediyor. Küresel teknoloji şirketleri için kullanışlı birer ’veri paketçiği’ olmaktan çıkıp insan kalabilmek için bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Bakanlık olarak dijital fırsatları değerlendirme kadar dijital risklerle mücadeleyi de çok önemsediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu alanda kadınların özgün bakışının, hassasiyetlerinin fark oluşturacağına inanıyorum. Kadınlara ve gençlere yönelik projeleri özellikle kıymetli görüyoruz. İstihdamı dönüştürmek, çağın mesleklerinde kadınların görünürlüğünü artırmak açısından bu adımlar çok kıymetli."

Şenol Kazancı: “10 milyon tekil kullanıcıya ulaştık”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, törende yaptığı konuşmada ‘Geleceği Yazanlar’ projesinin 10’uncu yıldönümüne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Turkcell olarak, güçlü marka mirasımızla yaşamın her alanına dokunurken, Geleceği Yazanlar projemiz ile kadınların ve gençlerin hayatına değer katmanın gururunu yaşıyoruz. Onların projeye gösterdikleri yoğun ilgi, Türkiye Yüzyılı’na daha da umutla bakmamıza vesile oluyor. Çünkü Türkiye’nin geleceğini onların yazacağına inanıyoruz. Ülkemizin en büyük ücretsiz yazılım topluluğu olan Geleceği Yazanlar Platformu, 2013’ten bu yana teknolojinin gücünün hayatın her alanında yaygınlaşmasını sağlıyor. Proje kapsamında Siber Güvenlik, Veri Bilimi, Mobil Programlama ve Oyun Programlama gibi başlıklarda eğitim alan gençler ve kadınlar, yazılım konusunda ülkemizin geleceği için önemli adımlar atıyor. Geleceği Yazanlar web portalı üzerinden şimdiye kadar 10 milyon tekil kullanıcıya ulaştık. Bu kullanıcılar, mobil ve web programlama başta olmak üzere yeni teknolojilerle ilgili içeriklerden ücretsiz olarak yararlandı ve 280 bin kişi sertifika almaya hak kazandı. Verilen eğitimlerle şimdiye kadar Turkcell bünyesinde 540 çalışanı istihdam ederken, 3 bin 906 kişiyi de sektöre kazandırdık. Teknoloji üreten, ürettiği teknolojiyi hem kullanıcıları hem de toplum için faydaya dönüştüren Turkcell’in 10 yıldır sürdürdüğü bu kıymetli projenin geldiği nokta hepimiz için çok anlamlı. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında başlattığımız Geleceği Yazanlar programımız, Türkiye Yüzyılı’nda da devam edecek. Daha yapacağımız çok şey var.”

Sıra ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’da

Törende, ‘Geleceği Yazanlar’ projesi kapsamında düzenlenecek ‘Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım’ programının 3’üncü dönemi de başvuruya açıldı. Türkiye’nin teknolojik yetkinliklerindeki çeşitliliği ve nitelikli yazılımcı iş gücünü artırmak amacıyla düzenlenecek olan program sayesinde gençlerin yazılım dünyasına hazırlanması, kodlama alanında yüksek yetkinliklere sahip olması ve bu alanda kariyer fırsatları yakalaması hedefleniyor.

Programa başvurular gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr adresinden yapılabiliyor.