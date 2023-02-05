Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Ataşehir Belediye Spor: 0 - Fenerbahçe: 6

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Ataşehir Belediyespor'u 6-0'lık skorla mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Ataşehir Belediye Spor: 0 - Fenerbahçe: 6
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 15. hafta mücadelesinde Ataşehir Belediyespor’u 6-0’lık skorla mağlup etti.

İlk dakikadan itibaren rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, puanını 32’ye yükseltti.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 31 (p), 37 ve 40. dakikalarda Busem Şeker, 45+3. dakikada Danielle Marcano, 49 ve 67. dakikalarda da Yaşam Göksu kaydetti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Ataşehir Belediye Spor: 0 - Fenerbahçe: 6