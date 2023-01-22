Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Ataşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray: 9

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 13. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi deplasmanda karşılaştığı Ataşehir Belediyespor’u 9-0 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 13. haftasında Galatasaray ile Ataşehir Belediyespor, İBB Esatpaşa Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı-kırmızılılar 9-0’lık skorla galibiyetle ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 16. ve 26. dakikalarda Yağmur Uraz, 54. ve 57. dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 82. ve 87. dakikalarda Elena Santos, 83. ve 89. dakikalarda Berna Yeniçeri ile 33. dakikada da Ebru Topçu kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 36’ya yükseltirken, Ataşehir Belediye Spor ise 14 puanda kaldı.