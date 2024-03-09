Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 3 - Ataşehir Belediyespor: 1

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Ataşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 3 - Ataşehir Belediyespor: 1
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 23. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Ataşehir Belediyespor’u 3-1’lik skorla mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 23. haftasında Ataşehir Belediyespor ile Galatasaray, İBB Esatpaşa Stadı’nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 öne tamamladığı maçı 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray’ın gollerini 15. dakika penaltıdan Megi Doçi, 45 ve 75. dakikalarda Arzu Karabulut kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 90+5. dakikada geldi.

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Galatasaray bu sonuçla puanını 56’ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ataşehir Belediyespor ise 16 puanda kaldı.