Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Karadeniz Ereğli Belediye Spor: 1 - Fenerbahçe: 3

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk olduğu Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-1 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Karadeniz Ereğli Belediye Spor: 1 - Fenerbahçe: 3
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk olduğu Karadeniz Ereğli Belediye Spor’u 3-1 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Yağmur Uraz’ın 35, 45 ve 66. dakikalarda kaydettiği gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin tek golü 90+2. dakikada Seara’nın ayağından geldi.

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Ligde 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 9’a yükseltti.

Sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi 5. hafta maçında 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’nü konuk edecek.