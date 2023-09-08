Turkcell KKTC'yi 4.5G hızına çıkardı

Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de 4.5G teknolojisi ile buluşturdu. 3G’den 4.5G’ye geçiş yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC’deki Turkcell’lileri daha güçlü ve yüksek hızda dünyaya bağlayacak.

Güçlü şebeke altyapısını en yeni teknolojilerle destekleyen Turkcell, ürün ve hizmetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne götürmeye devam ediyor. Mobil iletişim dünyasındaki yenilikleri KKTC’ye taşıyan ve aboneleri için hayatı kolaylaştıran operatör, son olarak 7 Eylül’de Kuzey Kıbrıs Turkcell ile KKTC’ye 4.5G teknolojisini getirdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4G/5G ihalesinde toplam 193 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, 4.5G teknolojisiyle tüm hizmet ve ürünler, KKTC’deki bireysel ve kurumsal müşterilere Kuzey Kıbrıs Turkcell’in güçlü altyapısıyla sunulacak. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC’deki Turkcell’lileri daha güçlü ve yüksek hızda dünyaya bağlayacak. Kullanıcılar, internete 10 kata kadar daha hızlı erişebilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler ayrıca bulundukları her yerden 4.5G istasyonuna kolay erişim sağlayan ve 100Mbps hız sunabilen SUPERBOX hizmetinden de faydalanabilecek. Böylece dijital içerik platformu TV+ gibi operatörün dijital servislerini de her yerde rahatlıkla kullanabilmenin konforunu yaşayacak, yüksek hızlı teknolojinin ve dijitalleşmenin keyfini çıkaracak.

Nüfusun yüzde 99,6’sı kapsama altına alındı

Geçtiğimiz yıl, KKTC 4G ve 5G frekans ihale sürecindeki en geniş frekans bandı alımı sayesinde 2,5 kat kapasite artışı yakalayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G’nin devreye alınmasıyla nüfusun yüzde 99,6’sında kapsama sağlıyor ve baz istasyonlarının tümünde LTE servisini erişilebilir hale getiriyor.

Devreye alınan servisle, 3G’den 4.5G’ye geçiş yapan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in ev sahipliği yaptığı törene katılan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, KKTC’de bir ilke daha imza atmaktan duydukları gururu dile getirdi.

“Kuzey Kıbrıs’ta 4.5G’yi ilk sunan operatör olmak gurur verici”

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Şirketimizin kuruluşundan sadece beş sene sonra faaliyetlerine başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurulduğu günden bu yana bizlerin göz bebeği. Birçok yeni ürün ve servisimizi ilk kez burada deneyimledik ve başarılarını sizlerle paylaştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 24 yıldır yürüttüğümüz faaliyet ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülke ekonomisine yaklaşık 1,1 milyar dolar katkı sunduk. Bununla birlikte bugüne kadar sağladığımız binlerce kişilik istihdamla ülkenin en büyük işverenlerinden de biri olduk. Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da en son teknolojileri ve en yüksek hızları sunmak her zaman en büyük önceliğimiz. Bugün de Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Kuzey Kıbrıs’ta 4.5G teknolojisini ilk sunan operatör olmasının gururunu yaşıyoruz. Hem en yüksek frekans genişliği hem de en yüksek 4.5G kapasitesiyle hizmet verecek olması da bizim için ayrı bir kıvanç. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yanında olmaya ve ülkeye katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm müşterilerimize ve bu işe hem gönlünü hem emeğini koyan Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. 4.5G Kuzey Kıbrıs’a ve tüm müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun.”

Kıbrıslı Melekler de unutulmadı

Bülent Aksu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Kıbrıslı çocuklarla ilgili de “Depremde kaybettiğimiz Kıbrıslı meleklerimizi de unutmadık. Çocuklarımızın adını ve hatırasını yaşatmak üzere kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yanında olduk, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Hepimizi derinden etkileyen bu afette şampiyon meleklerimizle birlikte hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve iki ülkeye de baş sağlığı diliyorum” dedi.