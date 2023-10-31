Turkcell'liler Cumhuriyet'in 100. Yılı'nı 100 Mbps fiber internetle kutladı

Dijital servislerinde sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm kullanıcılarına Salla Kazan’la 10 GB internet hediye eden Turkcell, bu kez de fiber sürprizi yaptı. Turkcell Superonline, kendi fiber altyapısı üzerinden hizmet sunduğu müşterilerinin internet hızını 29 Kasım’a kadar 100 Mbps’ye çıkardığını duyurdu.

Türkiye’nin 28 ilinde fiber internet hizmeti sunan Turkcell, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kullanıcılarına bir sürpriz daha yaptı. Yatırımlarıyla ışık hızında fiber altyapısını 5.7 milyon hane için hazır eden operatör, fiberde vites artırarak paketi 100 Mbps altında olan tüm müşterilerinin hızlarını 29 Kasım’a kadar 100 Mbps’ye yükseltti. Böylece Turkcell Superonline müşterileri Cumhuriyet’in 100’üncü yılını 100 Mbps hız deneyimiyle kutlamaya başladı.

100’üncü yıla özel ışık hızında 100 Mbps

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, 61 bin kilometrelik fiber altyapıyla Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “Cumhuriyet’in 100 yıllık mirasını ikinci yüzyıla aktaran nesil olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’yi dijital çağa taşıyan lokomotif markalardan biri olarak sorumluluklarımızın da farkındayız. Yakın geleceğe ancak fiber hızında internetle ulaşabileceğimizi biliyoruz. İşte bu yüzden Cumhuriyet coşkusunu fiber hızımızı da artırarak yaşıyoruz. Fiberde paket hızı 100 Mbps altında olan müşterilerimizin indirme (download) hızlarını 29 Kasım’a kadar 100 Mbps’ye yükselttik. 100 Mbps’in altında hızlarda fiber kullanan yaklaşık 1,5 milyon müşterimizin de 100 Mbps deneyimini 1 ay boyunca yaşamasını istedik. 25 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps, ve 75 Mbps hıza sahip müşterilerimiz herhangi bir işlem yapmadan 29 Kasım’a kadar 100 Mbps fiber hızını deneyimleyebilecek.”

“Wi-Fi 6 ile duvarları aşıyoruz”

Müşterilerini ev internetinde en gelişmiş teknolojilerle buluşturduklarının altını çizen Alper Ergenekon, Wi-Fi 6 teknolojisiyle ilgili de şöyle konuştu: “Ev içindeki kapsamayı artıran Wi-Fi 6 teknolojisi, Türkiye’de ilk kez Turkcell Superonline müşterileriyle buluştu. Şu anda dünyada da en yeni teknolojiler arasında kabul edilen Wi-Fi 6, Turkcell Superonline fiberinin bulunduğu evlerde kısa sürede kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde tüm fiber evlere bu teknolojimizi sunmayı hedefliyoruz. Duvarları yıkan teknoloji olarak adlandırdığımız Wi-Fi 6’nın bir ileri teknolojisi olan Wi-Fi 6E gibi yenilikçi teknolojilerin de testlerini halihazırda yapıyoruz. Bu sayede Türkiye’yi dijital dönüşümde ve bilgiye erişimde lider ülkelerden biri yapmak için çalışıyoruz.”