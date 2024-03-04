Turkcell'lilerden 27,6 milyon 'Mobil İmza' ile 6,9 milyon saat tasarruf

Turkcell Mobil İmza ile Turkcell’liler imzalarını dijitale taşıyarak, ıslak imza gerektiren tüm resmi işlemlerini zaman ve mekân ayrımı olmaksızın uzaktan yapabiliyor.

Turkcell, kısa bir süre önce uygulamaya aldığı Anında Mobil İmza abonelik kanalı ile zamandan tasarruf edilmesini ve karbon ayak izinin azalmasını sağlıyor. Turkcell’liler, Anında Mobil İmza ile imzalarını dijitale taşıyarak, banka, ikametgâh, e-Devlet gibi ıslak imza gerektiren tüm resmi işlemlerini zamandan bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor. Mobil İmza ile başka bir akıllı kart, kart okuyucu ya da bilgisayar taşımaya gerek kalmadan cep telefonu aracılığı ile imza işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor. Mobil İmza’nın güvenilirliği sayesinde özel sektör ve kamu uygulamalarında kullanıcılar zamandan tasarruf ederek imzalarını atabiliyor.

6,9 milyon saat tasarruf

Anında Mobil İmza ile zamandan tasarruf edilirken doğaya bırakılan karbon ayak izinde de ciddi bir azalma yaşandı. Turkcell’liler 2023 yılında 27,6 milyon imzalama yaparak yıllık 6,9 milyon saat tasarruf etti. Ayrıca ıslak imza gerektiren işlemler dijitale taşınarak Turkcell Mobil İmza ile 3 bin 325 ağaç kesilmesi önlenip 16,5 ton su tasarrufu sağlanırken, 938 ton Co2 ve 66 ton atık da önlenerek doğa dostu bir çözüm elde edildi.

Kurumlar da sisteme katılabiliyor

Mobil İmza abonelik sürecinin dijitalleşmesine ek olarak Turkcell Mobil İmza sistemlerine entegre olmak isteyen kurumlar başvuru süreçlerini tamamen dijital ortamdan gerçekleştirebiliyor. Mobil İmza Servis Sağlayıcı Portal’ın hızlı, verimli ve yönlendirici arayüzüne erişim sağlayarak, kurumların Mobil İmza ile imzalama işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkân sağlanıyor. Mobil İmza’ya entegre olmak isteyen kurumlar başvurularını mobilimza.turkcell.com.tr/ adresinden yapabiliyor.

Turkcell, Mobil İmza dijital abonelik kanalını kullanıcılarına sundu. Tamamen dijital ortamda yalnızca 5 dakikalık bir işlemle Turkcell Mobil İmza abonesi olunabiliyor. Abonelik işlemleri için bayiye gitmeye gerek kalmadan şartları sağlayan tüm bireysel ve kullanıcı olarak tanımlı olan kurumsal hatlı Turkcell müşterileri aboneliklerini anindamobilimza.turkcell.com.tr/mobilimza adresinden başlatabiliyor. Anında Mobil İmza kanalı üzerinden Aylık/Yıllık Standart, Aylık/Yıllık Avukat, Başlangıç 3 Aylık, Bilirkişi başvuruları yapılabiliyor.