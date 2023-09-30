Turkcell, Müşteri Deneyimi Haftası'nı kullanıcılarıyla kutluyor

Müşteri deneyimi alanında yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, ‘Müşteri Deneyimi Haftası’nı bu yıl da kullanıcılarıyla kutluyor. 1-8 Ekim haftasında, operatörün farklı ihtiyaçlar için hayata geçirdiği ürün ve servislerini deneyimleyen müşterileri çeşitli hediyeler kazanacak.

Müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve hizmetler sunan, müşteri deneyimi alanında uzun yıllardır yatırım yapan Turkcell, her yıl tüm dünyada Ekim ayının ilk haftasında kutlanan ‘Müşteri Deneyimi Haftası’nı bu yıl 1-8 Ekim tarihleri arasında kullanıcılarıyla kutluyor. Hafta boyu sürecek etkinlikler kapsamında operatörün ürün ve servislerini kullanan müşterileri hem keyifli zaman geçirecek hem de çeşitli hediyeler kazanacak. Hafta boyunca Turkcell’in IVR, çağrı merkezi, sosyal medya ve bayi gibi kanallarında ’Müşteri Günü’ iletişimi sağlanarak müşteri deneyimi haftası kutlanacak.

Müşteri Deneyimi Haftası’nda verilecek hediyeler şöyle açıklandı:

Pasaj’dan 3 bin kişiye hediye çeki

Turkcell, Müşteri Deneyimi Haftası boyunca elektronik pazar yeri Pasaj’dan 3 bin kullanıcıya hediye çeki verecek. Hediye çekleri 2 Ekim’den itibaren müşterilere Turkcell uygulaması üzerinden banner ile duyurulacak. Hediye havuzundan hediye çekini alanlar, Ekim ayı içerisinde Pasaj’da bu çeki kullanabilecek.

Konser öncesi ödüllü yarışma

Etkinlikler kapsamında düzenlenecek yarışmayla Turkcell’liler hem keyifli vakit geçirecek hem de ödüller kazanacak. 1 Ekim’de Turkcell Vadi’de Haluk Levent konseri öncesi düzenlenecek yarışmada soruları en hızlı ve doğru bilen müşterilere elektrikli scooter, Apple Watch, tablet, airfryer, hava temizleyici, dijital fotoğraf çerçevesi, kahve makinesi, hoparlör, bluetooth kulaklık ve AirTag gibi hediyeler verilecek.

4 Ekim’de ise Turkcell Pera Flagship mağazasına gelen müşterilere kahve, çikolata ve lokum ikram edilecek.