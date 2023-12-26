Turkcell Süper Kupa, 5. kez Türkiye dışında oynanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.

Turkcell Süper Kupa, 5. kez Türkiye dışında oynanacak
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar’da yapıldı.

2023 Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez de Katar’da oynandı. İlk kez 2006 yılında düzenlenen kupada Galatasaray ile Beşiktaş, Almanya’nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya geldi.

Yurt dışında oynanan Süper Kupa maçları şöyle:

30.07.2006

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Commerzbank Arena/Almanya)

05.08.2007

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1 (Rheinenergie Stadı/Almanya)

17.08.2008

Galatasaray: 2 - Kayserispor: 1 (MSV Arena/Almanya)

05.01.2022

Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 1 (Penaltılar 4-2) (Ahmed Bin Ali/Katar)