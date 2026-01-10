Turkcell Süper Kupa finalini 58 bin 397 seyirci takip etti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalini 58 bin 397 taraftar takip etti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıları 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu. Bu finali stadyumda iki takımın taraftarları da takip etti. İstanbul’daki soğuk ve yağışlı havaya rağmen iki ekibin taraftarları tribünleri doldurdu. Olimpiyat Stadyumu’ndaki derbiyi toplam 58 bin 397 taraftar izledi.

Müsabaka öncesinde taraftarlar arasında olay çıkmaması için hem stadyum çevresinde hem de stadyuma geliş yollarında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan iki kulüp de taraftarları için yağmurluklar dağıttı.