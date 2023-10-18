Turkcell, Tedarikçi Ekosistemi ile bir araya geldi

Turkcell, Tedarikçi Zirvesi’nin bu yılki oturumunu gerçekleştirdi. Turkcell Tedarik Zinciri Yönetimi’nin programları üzerine gerçekleştirilen ve 100’ün üzerinde iş ortağının katıldığı zirvede, farklı boyutlarda ve sektörlerde üretim yapan çok sayıda tedarikçi ile bir araya gelindi.

Satın alma süreçlerine ek değer kattığı, tedarikçilerinin fikir ve çözümlerinin değerlendirildiği, yerlilik oranını artırma motivasyonlu Turkcell Tedarikçi Zirvesi’nin bu yılki oturumu gerçekleştirildi. Zirveye, şirket yöneticilerinin yanı sıra ekosisteme katma değer sağlayacak çözümler geliştiren 100’ün üzerinde tedarikçi firma temsilcisi katıldı. Turkcell’in Tedarikçi Zirvesi’nde ‘Tedarikçi Eksenli İnovasyon’, ‘Yerlilik’ ve ‘Büyük Ortağım’ olmak üzere üç önemli ana program detaylarıyla anlatıldı.

“17 proje, 12 il, 20 teknokent, 36 start-up, 48 iş birliği”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk şunları söyledi: “Turkcell Tedarik Zinciri olarak amacımız, her bir paydaşın firma yapısıyla ve hedefleriyle örtüşen, şirketimize ve kendisine değer katacağı bir ortam oluşturmak ve bu sinerjiyle yenilikçi, verimli projeleri hayata geçirmek. Şirket olarak, 5 binin üzerinde tedarikçiye sahip bir alanı yönetiyoruz. Global ve lokal tedarikçilerimiz olduğu gibi çok farklı yeteneklerde ve uzmanlıklarda firmalarımız da var. Daha iyi yönetebilmek ve adil bir rekabet ortamı oluşturabilmek için tedarik zinciri yönetimini, bir ekosistem yönetimi anlayışı ile ele alıyoruz. Bu bağlamda, Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı, Büyük Ortağım Programı ve Yerlilik Programı gibi öncü uygulamaları hayata geçirdik ve örnek projeler ortaya koyduk. Bunların birçoğu uluslararası platformlarda anlattığımızda da dikkat çeken, değer gören uygulamalar oldu. Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı ile 17 projeyi hayata geçirdik ve tedarikçilerimize toplamda yaklaşık 500 milyon TL’lik iş hacmi oluşturduk. Büyük Ortağım Programı’na ise şimdiye kadar 12 farklı ilimizdeki 20 farklı teknokentten 36 start-up firmayla 48 iş birliği yapıldı ve yaklaşık 30 milyon TL’lik bir iş hacmi oluşturduk. Birlikte daha büyük ve daha güçlü bir yapı inşa edebilmek için şirket olarak yenilikçi fikirler üreten, yerli ve milli ürün geliştirmek için çalışan firmaları desteklemeye devam edeceğiz.”

Planlar ve deneyimler paylaşıldı, projeler ödüllendirildi

Moderatörlüğünü Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk’ün yaptığı zirvede, Turkcell’in satın alma direktörleri Oğuz Hacısalihoğlu ile Bülent Onat, bugüne kadar gerçekleştirdikleri uygulamaları ve gelecek dönemde yapmayı planladıkları işleri anlattı. Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ile Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdür Yardımcısı Süha Bayraktar ise Turkcell’in satış portföyü ve programlarının oluşturduğu iş fırsatlarıyla ilgili konuştu. İkinci oturumun devamında, Gartner Orta ve Doğu Avrupa & Doğu Akdeniz Bölge Başkan Yardımcısı Yunus Özdemir, iş dünyasındaki trendleri katılımcılarla paylaştı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde ise Turkcell Tedarikçi Ekosistemi Yönetimi kapsamında yürütülen 3 programdaki örnek çalışmaları gerçekleştiren tedarikçiler, deneyimlerini paylaştı. Zirve, bu yılın başarılı projelerinin ödüllendirilmesiyle tamamlandı.

Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı’na başvuru süreci

Yapılan açıklamaya göre, Turkcell ekiplerinin tedarikçilerle inovatif fikir ve çözümlerin projelendirilmesini sağlayan Tedarikçi Eksenli İnovasyon Programı kapsamında proje fikirlerini Turkcell ile geliştirmek isteyen firmalar, tedarik.turkcell.com.tr/ e-posta adresinden veya Turkcell’in Tedarikçi Yönetim Sistemi üzerinden başvurabiliyor. Gelişime açık proje fikirleri, Tedarik Zinciri İnovasyon Sorumluları tarafından değerlendirildikten sonra, farklı kriterler sonrası ticari olarak Turkcell Genel Müdür Yardımcılarından oluşan bir komitenin onayıyla hayata geçiriliyor. Komite; projeleri inovatiflik, uygulanabilirlik, fizibilite ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre değerlendiriyor.